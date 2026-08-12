Điểm sáng hợp tác địa phương giữa Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9-12/8, Đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak (Lào) đã hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân Thành phố và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác gắn bó, bền chặt và có ý nghĩa chiến lược giữa hai địa phương, hướng tới phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, trở thành hình mẫu tốt đẹp về hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Lào.

Theo Biên bản được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak ký kết vào chiều 11/8, hai Bên thống nhất, giai đoạn 2026-2030 sẽ tăng cường các cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm phát triển của hai địa phương; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai địa phương; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa-xã hội.

Hội đàm giữa đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong hợp tác về chính trị, hai Bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu cấp tỉnh/thành phố giữa hai địa phương, cũng như các đoàn cấp sở, ngành và các tổ chức chính trị-xã hội, hiệp hội nghề nghiệp nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp với nhu cầu và lợi ích chung của mỗi bên; tăng cường tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, hợp tác thanh niên, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thể dục thể thao, góp phần không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Hai bên cũng thống nhất về nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030 trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, tài chính; giáo dục- đào tạo nguồn nhân lực; văn hóa-xã hội. Trong đó, nhấn mạnh đến hoạt động kết nối doanh nghiệp hai địa phương; xúc tiến thương mại và đầu tư; thúc đẩy du lịch; hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân…

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại buổi hội đàm trước lễ ký, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Souksavanh Vilayvong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak đã cùng nhau tổng kết việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 giữa hai địa phương; cho rằng quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak đã được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo hai địa phương nhất trí đánh giá, kết quả hợp tác tích cực trong 5 năm qua là nền tảng quan trọng để hai địa phương bước vào giai đoạn hợp tác mới với nội dung cụ thể hơn, chỉ tiêu rõ ràng hơn và cơ chế triển khai chặt chẽ hơn.

Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh-Champasak tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai địa phương; đóng góp thiết thực vào việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Ông Souksavanh Vilayvong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, dẫn đầu đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Lộc Hà và ông Souksavanh Vilayvong thống nhất, giai đoạn 2026-2030, lãnh đạo hai địa phương sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành triển khai hiệu quả nội dung Bản ghi nhớ hợp tác. Trong đó, nhấn mạnh đến hoạt động phối hợp giữa hai bên trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 50 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027; nghiên cứu, triển khai Dự án Quảng trường Đỏ tại tỉnh Champasak-biểu tượng cho quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp giữa hai địa phương…

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak đã đến thăm, khảo sát tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố; Trung tâm Quản lý Điều hành Đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh; thăm một số di tích lịch sử, văn hóa của Thành phố./.

Vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào phát triển trường tồn Bài viết của KPL khẳng định quan hệ giữa hai Quốc hội Lào-Việt Nam đã đóng góp tích cực cho việc vun đắp mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt-Lào.

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