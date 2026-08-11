Campuchia, Lào củng cố “thế kiềng ba chân” với Việt Nam

Ngày 11/8, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith khi bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia sang dự lễ tang cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Sudary đã nhấn mạnh Campuchia và Lào thực sự là những người bạn tin cậy, với mối quan hệ bền chặt, luôn vững vàng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ bất chấp những thay đổi của tình hình quốc tế.

Bà khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lâu dài giữa Campuchia và Lào vẫn đang tiếp tục phát triển qua các thế hệ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên, bà Sudary nhắc lại quan điểm của Chủ tịch Thongloun Sisoulith rằng Campuchia, Lào và Việt Nam giống như "kiềng ba chân," luôn hỗ trợ lẫn nhau và nếu thiếu sự vững vàng của một trong ba chân, "chiếc kiềng" sẽ khó có thể đứng vững. Do đó, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đối tác ba bên vững chắc giữa Campuchia, Lào và Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, hỗ trợ và đoàn kết lẫn nhau.

Về phần mình, Chủ tịch Thongloun Sisoulith cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ ba bên cần tiếp tục vững chắc như thế chân kiềng kiên cố trên nền tảng vững vàng. Ông cũng nêu bật sự hợp tác giữa các đảng, chính phủ và quốc hội là những trụ cột then chốt trong việc tăng cường quan hệ.

Chủ tịch nước Lào cảm ơn Campuchia vì tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp nối trí tuệ và di sản của cố Chủ tịch Xaysomphone Phomvihane.

Ông bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục phát triển và mong muốn sự hợp tác giữa hai quốc hội sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết gìn giữ mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa Campuchia và Lào cũng như tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các đảng, chính phủ, quốc hội và nhân dân hai nước vì lợi ích chung của cả hai dân tộc./.

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