Philippines đề xuất hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội

Các nhà lập pháp Philippines đang thúc đẩy các đề xuất nhằm hạn chế, thậm chí cấm trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về bạo lực học đường và nguy cơ thanh thiếu niên tiếp xúc với các nội dung cực đoan trên không gian mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Hạ viện Philippines đang xem xét dự luật cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, một đề xuất riêng tại Thượng viện đưa ra giới hạn nghiêm ngặt hơn là cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng này.

Các đề xuất trên yêu cầu các nền tảng trực tuyến triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và danh tính, đồng thời chủ động vô hiệu hóa tài khoản của những người dùng không đáp ứng yêu cầu độ tuổi.

Những nền tảng vi phạm nhiều lần có thể bị phạt tới 50 triệu peso (khoảng 820.000 USD), thậm chí bị cấm hoạt động vĩnh viễn tại Philippines.

Tranh luận về vấn đề trẻ em sử dụng mạng xã hội ở Philippines gia tăng sau vụ 2 học sinh 14 và 15 tuổi nổ súng tại trường trung học quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban ngày 22/6 vừa qua, khiến 3 học sinh thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Bộ trưởng Giáo dục Philippines Juan Edgardo Angara cho rằng những tác động tiêu cực từ môi trường trực tuyến có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến bạo lực.

Các chuyên gia an ninh mạng cũng cảnh báo một số trò chơi và nền tảng mạng xã hội phổ biến đang bị các nhóm cực đoan lợi dụng để tiếp cận và tuyển mộ thanh thiếu niên.

Đơn cử, một trong 2 học sinh liên quan vụ nổ súng tại Tacloban đã được nhóm "764" tuyển mộ trước đó. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều chuyên gia an ninh mạng và tâm lý học tại Philippines cũng cảnh báo việc áp dụng lệnh cấm sử dụng mạng xã hội trên diện rộng có thể gây tác dụng ngược.

Việc ngăn trẻ em tiếp cận các nền tảng phổ biến có nguy cơ đẩy một bộ phận thanh thiếu niên sang những trang web hoặc cộng đồng trực tuyến ít được biết đến và khó giám sát hơn.

Vì thế, thay vì chỉ áp dụng biện pháp cấm, các chuyên gia đề xuất tăng cường phối hợp với các nền tảng công nghệ để phát hiện, báo cáo và loại bỏ nội dung nguy hiểm, đồng thời xác định những đối tượng tìm cách dụ dỗ hoặc tuyển mộ trẻ em.

Giới chuyên gia cũng lưu ý việc tiếp xúc với nội dung độc hại trên mạng không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới hành vi bạo lực. Nhiều trẻ có xu hướng bạo lực vốn đã gặp khó khăn trong gia đình hoặc trường học.

Do đó, Chính phủ Philippines cần đồng thời giải quyết tình trạng thiếu chuyên gia tư vấn tại các trường học, mở rộng khả năng tiếp cận hỗ trợ tâm lý và tăng cường vai trò của cha mẹ trong việc phát hiện sớm những biểu hiện bất thường của trẻ.

Theo các nhà tâm lý học, sự đồng hành của gia đình, việc thiết lập giới hạn phù hợp và duy trì trao đổi thường xuyên với trẻ vẫn là những yếu tố quan trọng để giảm thiểu nguy cơ bạo lực và cực đoan hóa trong giới trẻ./.

Philippines xem xét bắt buộc xác thực danh tính người dùng mạng xã hội Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh DICT tăng cường giám sát an toàn không gian mạng, trong đó có việc chặn chatbot Grok sau các phản ánh liên quan đến nội dung khiêu dâm và xâm phạm quyền cá nhân.