Doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam ra sao trong thời gian qua?

Trong "Báo cáo Doanh thu và Tiêu dùng Thương mại Điện tử Việt Nam nửa đầu 2026" do YouNet ECI công bố ngày 11/8 cho thấy tổng giá trị giao dịch (GMV) trên 4 nền tảng thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 264,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo của cũng cho thấy người tiêu dùng trực tuyến cũng đã bắt đầu quan tâm hơn về giá và thận trọng trước các quyết định tiêu dùng trong nửa đầu năm 2026.

Theo Báo cáo, doanh thu thị trường thương mại điện tử tuy có tăng 19% so với cùng kỳ nhưng mức tăng này là khiêm tốn so với mức tăng 23% của 6 tháng đầu năm ngoái.

Báo cáo ghi nhận vị thế lần lượt dẫn đầu thị trường thương mại điện tử Việt Nam đến từ nền tảng Shopee và TikTok. Cụ thể, Shopee tiếp tục giữ vị trí nền tảng lớn nhất với 54,5% thị phần, tăng trưởng 15% so với doanh thu cùng kỳ năm 2025.

Song hành với sự phát triển đó, TikTok Shop tiếp tục là nền tảng xếp thứ 2, thị phần tăng nhẹ từ 42% lên 43,4% sau 1 năm. Dù doanh thu TikTok Shop tăng 27% so với cùng kỳ, mức tăng này là thấp hơn nhiều so với mức tăng vọt lên đến 148% của chính họ một năm trước.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của các sàn thương mại điện tử. (Nguồn: YouNet ECI)

Báo cáo cũng cho thấy, niềm tin tiêu dùng trực tuyến vẫn duy trì ở mức cao với Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trực tuyến đạt 122 điểm. Tuy nhiên, trong quý II, chỉ số này đã giảm so với quý I (127 điểm), phản ánh tâm lý người tiêu dùng bắt đầu thận trọng hơn trước áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Khảo sát cũng chỉ ra sự thay đổi rõ rệt trong các yếu tố thúc đẩy quyết định mua sắm trực tuyến của người dân. "Giá bán" tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất với 68% người tiêu dùng lựa chọn. "Khuyến mãi" gia tăng vai trò khi được 53% người tiêu dùng lựa chọn. Ngược lại, "chất lượng sản phẩm" giảm mạnh mức độ quan trọng từ 77% xuống chỉ còn 52%, cho thấy người tiêu dùng đang ưu tiên tối ưu ngân sách hơn so với trước.

Dữ liệu doanh thu ngành hàng của YouNet ECI cũng chỉ ra hai ngành hàng chủ lực của e-commerce là Thời trang và Làm đẹp tăng trưởng lần lượt 18% và 12% so với cùng kỳ - thấp hơn với mức tăng trưởng 25% và 27% ở cuối năm ngoái.

Điểm sáng của thương mại điện tử là nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tăng trưởng 20% so với cùng kỳ và tiếp tục giữ vị trí thứ hai về tổng doanh thu. Với việc các sản phẩm thiết yếu ít bị ảnh hưởng bởi lo ngại về giá, FMCG được dự báo sẽ là nguồn tăng trưởng chính cho thương mại điện tử Việt Nam những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Bộ phận Tư vấn và Phân tích thị trường YouNet ECI nhận định: "Nhu cầu mua sắm trực tuyến giai đoạn cuối năm vẫn duy trì, nhưng tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng sẽ chịu áp lực lớn từ yếu tố giá và chương trình khuyến mãi. Doanh nghiệp cần phân tích sâu đặc thù từng ngành hàng, phân khúc mục tiêu và dựa trên dữ liệu lịch sử để xác định mức giá cùng biên độ ưu đãi tối ưu nhất"./.

'So kè' thị phần với Shopee, TikTok Shop tăng trưởng doanh thu đến 93% năm Shopee tiếp tục duy trì vị thế nền tảng lớn nhất với 57,5% thị phần, doanh thu năm 2025 tăng trưởng 6% so với năm trước. Tuy nhiên, TikTok Shop cũng có mức tăng trưởng thị phần ấn tượng lên đến 39,6%.