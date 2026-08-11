Thái Lan: Thêm một trường học bị đe dọa xả súng qua ứng dụng LINE

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 11/8, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại trường Montfort College ở tỉnh Chiang Mai, sau khi xuất hiện tin nhắn trên ứng dụng LINE đe dọa sẽ có xả súng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thái Lan vừa xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng tại trường học hồi tuần trước.

Theo thông tin từ cảnh sát đồn Mae Ping của tỉnh Chiang Mai, lực lượng cảnh sát đã được triển khai đến trường Montfort College, đồng thời bố trí một số cán bộ làm nhiệm vụ bí mật trong khuôn viên trường nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Biện pháp trên được thực hiện sau khi xuất hiện tin nhắn đe dọa trên LINE ngày 10/8, cảnh báo về một vụ tấn công bằng súng nhằm vào một nhóm học sinh của trường.

Trong ngày 11/8, tình hình tại trường Montfort College cơ bản ổn định. Một số học sinh không đến trường, trong khi một số khác được phụ huynh đến đón về nhà.

Cảnh sát đang điều tra, truy tìm người đăng tải tin nhắn đe dọa. Nhà trường cũng triển khai các biện pháp theo quy định về an toàn trường học và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng.

Hiện, tình hình tại trường Montfort College đã trở lại bình thường. Cảnh sát và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát tình hình, duy trì các biện pháp bảo đảm an ninh và sẽ cập nhật diễn biến khi có thông tin mới.

Sở Giáo dục tỉnh Chiang Mai cho biết đang xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn chi tiết phù hợp với đặc điểm của từng cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động phòng ngừa.

Nội dung dự kiến được trình Tỉnh trưởng Chiang Mai, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục tỉnh, vào ngày 18/8 trước khi công bố rộng rãi.

Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng do một nam sinh 14 tuổi gây ra tại trường Debsirin Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi, khiến 9 người tử vong và hơn 20 người bị thương, làm dấy lên lo ngại về an toàn trường học và tình trạng sử dụng súng tại Thái Lan.

Vụ việc cũng khiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phải triệu tập họp khẩn với các cơ quan an ninh, yêu cầu tăng cường kiểm soát sở hữu, mang theo và sử dụng súng, đồng thời tăng cường các chốt kiểm tra vũ khí cũng như xem xét sửa đổi quy định pháp luật về sở hữu súng./.

Chính phủ Thái Lan siết chặt kiểm soát sở hữu súng Thủ tướng Anutin cho biết ông đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, các cơ quan an ninh và PACC phối hợp tăng cường tối đa công tác quản lý việc sở hữu và mang theo súng.