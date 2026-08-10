ASEAN hướng tới trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 10/8, phát biểu tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2026), Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan nhấn mạnh ASEAN đang hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030.

Tuy nhiên, ông lưu ý thương mại nội khối hiện vẫn chiếm chưa đến 25% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN.

Bộ trưởng Mohamad Hasan nhấn mạnh ASEAN cần phải tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại giữa các nước thành viên. Theo ông, ASEAN đã thiết lập nhiều cơ chế hỗ trợ mục tiêu này, trong đó có việc tự do lưu thông hàng hóa trong khối, qua đó thuận lợi hơn cho việc thúc đẩy thương mại giữa các quốc gia thành viên.

Bộ trưởng Mohamad Hasan khẳng định trong năm Malaysia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, ASEAN đã thành công trong việc đưa ra nhiều nghị quyết.

Trong năm Philippines giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026, khối tiếp tục thúc đẩy các nghị quyết đã được thông qua Tuyên bố Kuala Lumpur về “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta” và các quyết định được thông qua trong năm 2025.

Trước đó, Bộ trưởng Mohamad Hasan đã chủ trì Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN do Bộ Ngoại giao Malaysia tổ chức với sự tham gia của khoảng 300 khách mời. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết Ngày ASEAN năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của khối.

Được xây dựng trên ba trụ cột chính: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, ASEAN tiếp tục thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết và khả năng phục hồi của cộng đồng. Malaysia đã có hành trình hợp tác, đóng góp và cam kết 59 năm cùng ASEAN.

Thông cáo khẳng định Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN phản ánh cam kết chung của ASEAN đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn kết các quốc gia Đông Nam Á với nhau./.

59 năm ASEAN: Giữ vững đoàn kết, định hình tương lai Lễ kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN tại Jakarta nhấn mạnh vai trò hợp tác, đối thoại và tầm nhìn phát triển bền vững đến năm 2045 của khu vực.