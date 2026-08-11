ASEAN-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác qua các sáng kiến hướng tới tương lai

Ngày 11/8, Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) đã tổ chức Triển lãm các Trung tâm Xuất sắc (COE) và Tổ chức ASEAN tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia.

Triển lãm nhằm giới thiệu lịch sử, sứ mệnh, các chương trình trọng điểm và đóng góp của Trung tâm cho hợp tác ASEAN-Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Nhật Bản, K.Chris Hirabayashi nhấn mạnh từ gần 50 năm trước, Học thuyết Fukuda đã đặt nền tảng cho cam kết của Nhật Bản xây dựng quan hệ đối tác bình đẳng, chân thành và tin cậy với ASEAN.

Kể từ khi thành lập đến nay, AJC đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy mối quan hệ này. Triển lãm là dịp để hai bên nhìn lại, làm sâu sắc hơn hợp tác và hướng tới những giá trị thiết thực cho thế hệ tương lai.

Trong khi đó, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh trong 45 năm kể từ khi thành lập, AJC luôn đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Nhật Bản, thông qua thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường liên kết kinh tế và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

Tổng Thư ký đánh giá cao các sáng kiến được giới thiệu tại triển lãm, trải rộng từ thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh bền vững, phát triển du lịch đến trao quyền cho thế hệ lãnh đạo tương lai và tăng cường giao lưu văn hóa.

Theo ông, những hoạt động này cho thấy vai trò của các Trung tâm Xuất sắc trong hỗ trợ triển khai các ưu tiên của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Nhật Bản, đồng thời củng cố quan hệ giữa người dân và đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng, hội nhập Cộng đồng ASEAN.

Sau nghi thức cắt băng khai mạc, các đại biểu tham quan triển lãm giới thiệu những hoạt động của AJC trong các lĩnh vực; các sáng kiến tiêu biểu như Mạng lưới Lãnh đạo Môi trường Trẻ ASEAN-Nhật Bản (AJYELN), sách điện tử giới thiệu về ASEAN (ASEANPEDIA) và Giải thưởng Phim ngắn ASEAN, cùng các phim ngắn và video quảng bá do AJC sản xuất.

Triển lãm giới thiệu lịch sử, sứ mệnh, các chương trình trọng điểm và đóng góp của Trung tâm cho hợp tác ASEAN-Nhật Bản. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Đặc biệt, 3 ngày triển lãm (từ ngày 11-13/8) cũng là dịp để 29 học viên trẻ đến từ 10 nước ASEAN và Nhật Bản tham gia vào một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình đào tạo khu vực AJYELN.

Các nhà lãnh đạo trẻ chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến tại cộng đồng và quan điểm về hợp tác khu vực, đặc biệt trong ứng phó với ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thông qua các bảng trưng bày, video và màn hình tương tác, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu hoạt động của AJC, đồng thời trực tiếp giao lưu với thế hệ trẻ đang đóng góp vào việc thúc đẩy hành động vì môi trường và tăng cường hợp tác ASEAN-Nhật Bản./.

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