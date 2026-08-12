Tỉnh đầu tiên thành lập đồng thời hai Đảng bộ theo Quy định mới

Ngày 12/8, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng Lê Hải Yến đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An nhấn mạnh, việc thành lập hai Đảng bộ là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng; nâng vị trí của hai tổ chức đảng từ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thành đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, tương xứng hơn với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh; đồng thời bảo đảm đồng bộ mô hình tổ chức đảng giữa Trung ương và địa phương, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hai cơ quan.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Cao Bằng là tỉnh đầu tiên thực hiện thành lập đồng thời hai Đảng bộ theo Quy định mới của Trung ương. Sau khi hai Đảng bộ được thành lập, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng có 62 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu hai Đảng bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động và phát huy đầy đủ vai trò của tổ chức đảng. Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh sớm xác lập phương thức lãnh đạo phù hợp với vị trí, chức năng và tính chất hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan dân cử; gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh khẩn trương tiếp nhận đầy đủ, tổ chức thực hiện thông suốt các chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận được chuyển giao theo quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy; đồng thời phát huy lợi thế của mô hình mới để gắn công tác dân vận chặt chẽ hơn với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó, hai đảng bộ phải hoàn thành nhanh, đầy đủ và chặt chẽ việc chuyển giao, bàn giao. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục theo sát, hướng dẫn và đôn đốc để hai Đảng bộ hoạt động đúng quy định, thực sự hiệu quả…/.

Tỉnh Cao Bằng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ thuộc cấp sở, ngành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, chuẩn y chức vụ mới với 7 đồng chí thuộc các sở, ngành, nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy.

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