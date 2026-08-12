Việt Nam-Australia ký kết Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.

Chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định chuyến thăm là cơ hội để hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, trong đó hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Richard Marles khẳng định Australia sẵn sàng cùng Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển vững mạnh dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Australia, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định chuyến thăm Australia lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa chính trị quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí với đánh giá của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Richard Marles về việc hợp tác quốc phòng những năm qua luôn là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Australia, ngày càng được mở rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai Bộ Quốc phòng tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy, thực chất giữa hai Bộ Quốc phòng và hai Quân đội; thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, xứng tầm với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như duy trì trao đổi đoàn và các cơ chế hợp tác; giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; quân y; cứu hộ, cứu nạn; công nghiệp quốc phòng; quản lý biên giới; đồng thời tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Australia đã trao tặng vật tư, trang thiết bị cho Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và triển khai lực lượng tới các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Quốc phòng Australia xem xét tặng các suất học bổng đào tạo những chuyên ngành mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu; đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên Australia sang học tiếng Việt và tham dự khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Australia tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang tại Australia, hai bên cũng trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; mong muốn là bạn với tất cả các nước; kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” và kiên trì giải quyết các xung đột, bất đồng bằng đối thoại.

Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và mong muốn sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Kết thúc hội đàm, hai bên ký kết Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Trong khuôn khổ hoạt động của Đại tướng Phan Văn Giang tại Australia, hai bên cũng trao 3 văn kiện hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, biên phòng và cảnh sát biển, tạo thêm cơ sở thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới./.