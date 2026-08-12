Chính trị

Một số nội dung tập trung tổng kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Văn phòng TW Đảng ban hành Thông báo số 140 thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

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Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 140-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Thông báo nêu rõ: Điều lệ Đảng là văn kiện chính trị, pháp lý cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng; cụ thể hóa Cương lĩnh chính trị về nguyên tắc tổ chức, chế độ vận hành, quyền và trách nhiệm của đảng viên, kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Những nội dung cốt lõi của Điều lệ Đảng hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cần đặt trong tổng thể quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh chính trị, Hiến pháp; kịp thời lấy ý kiến trong Đảng và Nhân dân; mục tiêu là xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; ổn định lâu dài và có giá trị bền vững.

Thông báo chỉ ra định hướng một số nội dung tập trung tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng gồm những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và mối quan hệ với nhân dân; về hệ thống tổ chức, phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; về chuyển đổi số, các lĩnh vực đặc thù và kỹ thuật của Điều lệ Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#điều lệ Đảng #chuyển đổi số #Cương lĩnh chính trị
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