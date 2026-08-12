Sáng 12/8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại.”

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz (13/8/1926-13/8/2026) - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Cách mạng Cuba, người bạn lớn, người đồng chí thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp Trung tâm Fidel Castro Ruz (Cuba) và các cơ quan liên quan tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản một số công trình về Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Cuba, trong đó có ấn phẩm “Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại” của nhà báo Vương Xuân Nguyên.

Cuốn sách đưa người đọc trở lại với những năm tháng đầu đời của Fidel - nơi một nhân cách được hình thành, một lý tưởng được gieo mầm và bản lĩnh từng bước được tôi luyện, để có thể hiểu rõ, hiểu sâu sắc hơn về một con người đã làm nên những dấu ấn lớn trong lịch sử, một biểu tượng và một huyền thoại trên thế giới.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh, giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ từ câu chuyện về một con người, chúng ta có thể nhìn rộng hơn về một thế hệ, một thời đại và một đất nước.

Tọa đàm “Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại”. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Qua cuốn sách “Fidel Castro Ruz: Từ tuổi thơ đến huyền thoại,” có thể thấy sự gắn bó mật thiết giữa hoàn cảnh lịch sử với sự trưởng thành của con người; giữa lý tưởng với hành động; giữa bản lĩnh cá nhân với vận mệnh của dân tộc. Những vấn đề đó không chỉ thuộc về quá khứ, mà gợi mở nhiều suy ngẫm đối với hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Thái Bình khẳng định việc xuất bản và giới thiệu các công trình về Fidel Castro Ruz không chỉ có ý nghĩa về nghiên cứu, giáo dục và văn hóa, mà còn góp phần giúp các thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về một người bạn lớn của Việt Nam, về lịch sử Cách mạng Cuba và những giá trị của tình đoàn kết quốc tế.

Tại Tọa đàm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và nhà báo Vương Xuân Nguyên - tác giả cuốn sách “Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại” đã chia sẻ nhiều góc nhìn chân thực, xúc động về những phẩm chất cốt lõi, những giá trị trong di sản đã làm nên tầm vóc và sức hấp dẫn vượt thời gian của Fidel Castro; về tình cảm đặc biệt mà lãnh tụ Fidel Castro Ruz dành cho nhân dân Việt Nam và của nhân dân Việt Nam dành cho ông; sự trân trọng, bảo vệ, tiếp tục củng cố tình cảm son sắt đó trong suốt những năm qua của nhân dân hai nước, qua đó góp phần xây đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung và mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Cuba.

Đồng thời khẳng định mối quan hệ và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc đã và đang tiếp tục được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước gìn giữ, tiếp nối trong bối cảnh mới hiện nay.

Sự kết hợp giữa góc nhìn của một người con, một nhà ngoại giao Cuba và góc nhìn của một tác giả Việt Nam đã đem đến cho Tọa đàm những cách tiếp cận phong phú và để lại nhiều cảm xúc đặc biệt.

Tọa đàm “Fidel Castro Ruz - Từ tuổi thơ đến huyền thoại” không chỉ để tưởng nhớ về một con người đã thuộc về lịch sử, mà để những giá trị mà lãnh tụ Cuba Fidel Castro theo đuổi tiếp tục sống trong hiện tại và góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba cho các thế hệ mai sau./.

Chủ tịch Cuba Fidel Castro: Lãnh tụ huyền thoại, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Cuba và vị lãnh tụ Fidel Castro đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quật khởi và khát vọng vươn tới tự do, hạnh phúc.