Việt Nam-Australia mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng

Thông tin từ Bộ Công Thương ngày 12/8, trong chuyến công tác tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Australia, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell tại Canberra nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Hai bên đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia được nâng cấp năm 2024, cùng với cơ chế Đối thoại Bộ trưởng Thương mại đang vận hành hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại ngày càng thực chất và toàn diện hơn.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 8,2 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; riêng xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,8 tỷ USD, tăng 25,1%.

Hai bên thống nhất tiếp tục phấn đấu hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới, trên cơ sở tận dụng tối đa tính bổ trợ của hai nền kinh tế và các khung khổ hợp tác hiện có như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA); Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng tập trung trao đổi các biện pháp nhằm mở rộng hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư. Trong đó, hai bên nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm còn hạn chế.

Cùng đó, thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Australia vào Việt Nam trong các lĩnh vực chế biến sâu, công nghệ cao, khoáng sản chiến lược, năng lượng tái tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Đồng thời khuyến khích liên kết doanh nghiệp hai nước trong dệt may-da giày, chế biến thực phẩm và linh kiện điện tử.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về cơ hội hợp tác từ Chương trình phát triển nhà ở của Australia, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia cung ứng vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất.

Đặc biệt, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn trong các cơ chế hợp tác đa phương và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, hợp tác và tin cậy góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế-thương mại hai nước trong thời gian tới./.

Việt Nam-Australia: Thúc đẩy hợp tác về tài chính và thương mại toàn diện Việt Nam và Australia là đối tác tin cậy, cùng thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực tài chính, thương mại, năng lượng và dự án APEC 2027 nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.