Chứng khoán Phố Wall giảm điểm khi tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng

Phố Wall giảm điểm trong phiên 11/8, khi cổ phiếu Amazon và Alphabet đi xuống giữa bối cảnh giới đầu tư ngày càng kém lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận giúp ổn định tình hình Trung Đông.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 0,32% xuống 7.728,20 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,6%, còn 26.445,45 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,34% xuống 53.791,85 điểm.

Tâm lý thị trường chịu sức ép sau khi tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa chừng nào Mỹ chưa thay đổi cách tiếp cận và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột.

Giá dầu Brent duy trì gần mức cao nhất một tuần trong phiên giao dịch nhiều biến động, trong khi chỉ số nhóm cổ phiếu năng lượng thuộc S&P 500 tăng 1,1%.

Các chuyên gia cho rằng giá dầu nhích lên khi thị trường phản ánh mức độ bất định gia tăng xung quanh tình hình hiện nay.

Thị trường đôi lúc biến động theo diễn biến của cuộc xung đột, nhưng đây vẫn chưa trở thành lực cản lớn như nhiều người từng lo ngại.

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ lớn, Amazon giảm 2,1% và Alphabet mất 3,8%, gây sức ép lên cả S&P 500 và Nasdaq. Cổ phiếu SpaceX cũng giảm gần 4%.

Ngược lại, cổ phiếu các công ty quản lý tài sản thay thế tăng mạnh, với Apollo Global tăng 6,2% và Blackstone tăng gần 4%. Đây là những tổ chức tài chính gần đây đã hợp tác với Nvidia để xây dựng các nền tảng tài trợ cho hạ tầng điện toán, với mục tiêu huy động hơn 500 tỷ USD.

Kết quả kinh doanh quý tích cực đã giúp S&P 500 vươn lên mức cao kỷ lục trong tuần trước. Trong khi đó, Nasdaq hiện thấp hơn khoảng 2% so với mức đóng cửa cao kỷ lục thiết lập ngày 2/6.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được hỗ trợ bởi những dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư lớn của Microsoft và Amazon vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu mang lại hiệu quả.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới các số liệu lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ, dự kiến được công bố trong hai ngày tới. Những số liệu này được xem là yếu tố quan trọng định hình kỳ vọng về hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh Chủ tịch Fed Kevin Warsh muốn giảm mức độ định hướng trước về chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện chia rẽ về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9/2026. Chi phí năng lượng tăng do xung đột với Iran đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời khiến bài toán điều hành chính sách của các ngân hàng trung ương trên thế giới trở nên phức tạp hơn.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8, chỉ số VN-Index giảm 3,36 điểm (0,19%) xuống 1.773,41 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 3,23 điểm (1,12%) xuống 290,91 điểm./.

Chứng khoán Âu-Mỹ thận trọng trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát Lực bán trên thị trường chứng khoán Mỹ không quá mạnh bất chấp việc giá dầu vọt tăng 5% sau những màn đáp trả gay gắt giữa Mỹ và Iran liên quan đến các điều kiện mở cửa lại eo biển Hormuz.