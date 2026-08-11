VN-Index giằng co quanh vùng 1.780 điểm, thanh khoản tiếp tục suy giảm

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Thị trường chứng khoán phiên 11/8 diễn ra ảm đạm với dòng tiền suy yếu, trong khi tâm lý nhà đầu tư thận trọng khi VN-Index tiến sát vùng kháng cự mạnh quanh 1.780 điểm.

Thanh khoản giảm so với phiên trước khiến chỉ số chủ yếu giằng co và rung lắc nhẹ quanh tham chiếu.

Sau hai tuần liên tiếp hồi phục hơn 80 điểm, VN-Index đang tiến vào vùng kháng cự mạnh, tương ứng khoảng 1.780 điểm. Diễn biến này khiến đà tăng của thị trường có dấu hiệu chững lại trong những phiên gần đây.

Theo các chuyên gia phân tích, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy triển vọng thị trường trong ngắn hạn có thể tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn là yếu tố then chốt đối với đợt hồi phục hiện tại. Trong bối cảnh dòng tiền chưa được cải thiện, khả năng thị trường tiếp tục giằng co, rung lắc quanh vùng kháng cự 1.780 điểm vẫn ở mức cao.

Trong phiên 11/8, VN-Index diễn biến phân hóa ngay từ đầu phiên khi dòng tiền yếu và nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng. Thị trường thiếu nhóm cổ phiếu đủ sức hút dòng tiền dẫn dắt. Một số cổ phiếu chứng khoán có thời điểm tăng tích cực nhưng nhanh chóng hạ nhiệt, khiến VN-Index chủ yếu dao động nhẹ quanh tham chiếu trước khi đóng cửa.

Kết thúc phiên giao dịch 11/8, trên sàn HOSE có 162 mã tăng và 155 mã giảm. VN-Index giảm 3,36 điểm xuống 1.773,41 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 640,8 triệu đơn vị, giá trị 16.006 tỷ đồng, giảm gần 13% về khối lượng và 10% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 87,2 triệu đơn vị, giá trị 1.839 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh; trong đó, hai cổ phiếu dầu khí BSR và GAS dẫn đầu chiều giảm, lần lượt mất khoảng 2-3%, xuống 26.500 đồng và 77.500 đồng/cổ phiếu. Ở chiều tăng, nhóm tài chính có TCX tăng 2% lên 40.800 đồng/cổ phiếu và LPB tăng 2,7% lên 53.700 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản tập trung tại các mã TCB, MBB, SSI và SHB, với khối lượng khớp lệnh từ hơn 18 triệu đến hơn 22,6 triệu đơn vị. Riêng SHB khớp hơn 34,5 triệu đơn vị.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, FRT và GEE tiếp tục duy trì đà tăng mạnh khi cùng tăng kịch biên độ 6,9%, lần lượt lên 146.500 đồng và 74.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh của FRT đạt hơn 1,4 triệu đơn vị.

Cổ phiếu HQC cũng có phiên giao dịch tích cực khi tăng kịch trần 6,9% lên 2.330 đồng/cổ phiếu, với hơn 9,1 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tăng khá trong phiên sáng nhưng sau đó hạ nhiệt. ORS, VIX, FTS, CTS và HCM tăng khoảng 2%; trong đó, VIX tiếp tục là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất sàn HOSE với hơn 54,4 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm giá chủ yếu điều chỉnh nhẹ. Những mã giảm mạnh hơn cũng không thu hút dòng tiền lớn.

Trên sàn HNX, HNX-Index bất ngờ tăng mạnh vào cuối phiên nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu THD. Kết thúc phiên, HNX có 61 mã tăng và 68 mã giảm; HNX-Index tăng 3,23 điểm, tương đương 1,12%, lên 290,91 điểm.

Tổng khối lượng khớp lệnh trên HNX đạt hơn 45,7 triệu đơn vị, giá trị 801,9 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 1,1 triệu đơn vị, giá trị 43,7 tỷ đồng. THD tăng 4,7% lên 154.700 đồng/cổ phiếu, đóng góp khoảng một nửa mức tăng của HNX-Index.

Trong khi đó, nhiều cổ phiếu lớn và có thanh khoản cao trên HNX đảo chiều giảm như IDC, BVS, MBS và SHS, dù mức giảm không lớn. PVS, CEO và NRC lùi về tham chiếu, với khối lượng giao dịch từ 1,1 triệu đến hơn 6,7 triệu đơn vị. Riêng SHS khớp hơn 12,8 triệu đơn vị.

(Ảnh: Vietnam+)

Trên thị trường UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,14 điểm xuống 127,18 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 24,7 triệu đơn vị, giá trị 301,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt hơn 7,1 triệu đơn vị, giá trị gần 96 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu nhỏ tiếp tục có sự phân hóa. DDG giảm kịch sàn xuống 1.100 đồng/cổ phiếu, đồng thời có thanh khoản cao nhất UPCOM với hơn 2,08 triệu đơn vị được khớp lệnh.

Ở chiều ngược lại, KVC và CVN tiếp tục duy trì sắc tím tại 1.100 đồng và 1.400 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh lần lượt khoảng 0,52 triệu và 0,8 triệu đơn vị.

Nhìn chung, phiên 11/8 cho thấy đà hồi phục của thị trường đang gặp thử thách. Trong ngắn hạn, diễn biến thanh khoản sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng để xác nhận khả năng chỉ số vượt qua vùng kháng cự này hay tiếp tục rung lắc, tích lũy.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 762 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 769 tỷ đồng. TCB chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 222 tỷ đồng, tiếp đến là VHM (185 tỷ đồng), FPT (105 tỷ đồng), VIC (89 tỷ đồng) và SHB (67 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng. Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng nhẹ 400 triệu đồng./.

VN-Index tăng gần 9 điểm nhờ nhóm ngân hàng và năng lượng Trong phiên giao dịch 10/8, VN-Index tăng 8,71 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và năng lượng, trái ngược với đà giảm mạnh của sàn HNX.

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