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Giới chức Mỹ và Venezuela bàn cách ổn định thị trường năng lượng

Các quan chức Mỹ và Venezuela thảo luận biện pháp ổn định thị trường năng lượng, trong bối cảnh Washington từng bước nới lỏng hạn chế và Caracas tìm cách khôi phục ngành dầu khí.

Phương Oanh
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/8, các quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại Caracas nhằm thảo luận các biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Venezuela, bà Rodriguez đã tiếp Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế Jonathan Greenstein và Trợ lý Bộ trưởng Tài chính phụ trách chống tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính Jonathan Burke.

Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng và khôi phục các cơ chế tài chính.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, song sản lượng khai thác chỉ đạt khoảng 1 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3 triệu thùng/ngày cách đây vài thập niên.

Chính phủ Venezuela quy trách nhiệm cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với những khó khăn của ngành dầu khí và nền kinh tế nước này.

Sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Washington đã từng bước nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, trong đó có các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh dầu thô của nước này.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì sự giám sát chặt chẽ đối với quá trình khôi phục hoạt động của ngành dầu khí Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)
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