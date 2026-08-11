Quốc tế huy động nguồn lực hỗ trợ Colombia sau trận động đất 7,4 độ

Ngày 10/8, Liên hợp quốc và nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả trận động đất có độ lớn 7,4 vừa xảy ra tại nước này khiến hơn 130 người thiệt mạng và gây hư hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu ở trụ sở Liên hợp quốc, Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq khẳng định tổ chức này đang theo dõi sát sao mọi diễn biến và sẵn sàng triển khai các hoạt động viện trợ.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả những ai chịu ảnh hưởng từ thảm họa động đất này và Liên hợp quốc luôn sẵn sàng cung cấp mọi sự giúp đỡ cần thiết," ông Farhan Haq nhấn mạnh.

Hiện các phái đoàn của Liên hợp quốc tại Colombia đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương và Cơ quan Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Colombia để theo dõi sát tình hình cũng như hỗ trợ các nỗ lực ứng phó khẩn cấp.

Bà María José Torres Macho - Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Colombia - cho biết các đội công tác của Liên hợp quốc đang tích cực đánh giá thiệt hại tại những vùng bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với Chính phủ Colombia chuẩn bị cuộc họp ứng phó khẩn cấp ban đầu nhằm xác định các nhu cầu thiết yếu và huy động nguồn lực viện trợ.

Nhiều cơ quan thuộc Liên hợp quốc cũng bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc với các cộng đồng chịu ảnh hưởng và khẳng định sẵn sàng hỗ trợ ngay khi nhận được yêu cầu từ Chính phủ Colombia.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tuyên bố có thể cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trên cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương. Tổ chức Y tế Liên châu Mỹ (PAHO) - cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc - xác nhận đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan y tế quốc gia của Colombia.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cũng đang theo dõi sát diễn biến để kịp thời hỗ trợ người dân bị mất nhà cửa. Trong khi đó, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) phát đi cảnh báo rằng, trong các tình huống thảm họa khẩn cấp, phụ nữ, trẻ em gái và thanh thiếu niên là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước nguy cơ bạo lực giới và khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế.

Cơ quan này cam kết nỗ lực đảm bảo duy trì các dịch vụ thiết yếu cho người dân. Cơ quan Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cũng đang tiến hành đánh giá tác động của trận động đất và sẵn sàng phối hợp cùng các đối tác triển khai cứu trợ.

Hệ thống Liên hợp quốc tại Colombia khẳng định các đội công tác sẽ duy trì kết nối liên tục với các cơ quan chức năng quốc gia để kịp thời đáp ứng yêu cầu khi đã có đánh giá đầy đủ.

Ngay trong ngày 10/8, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng đã ra lệnh gửi hàng cứu trợ nhân đạo và một đội cứu hộ đến Colombia để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Theo bà, lực lượng cứu hộ Venezuela đã sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Ngoài ra, các thống đốc tại các bang miền Tây và vùng Andes của Venezuela cũng đã lập sẵn các đội cứu hộ và phối hợp với chính quyền trung ương để chờ quyết định từ phía Colombia về việc triển khai lực lượng đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Argentina Pablo Quirno cùng ngày khẳng định nước này đang giữ liên lạc với chính quyền Colombia và đã thông báo về việc sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Trong khi đó, giới chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ huy động dịch vụ vệ tinh Copernicus để giúp Colombia trong các hoạt động cứu hộ sau trận động đất mạnh.

Ngoài ra, EU cũng cung cấp kinh phí để hỗ trợ hoạt động ứng phó, bao gồm cả thông qua Hội Chữ thập đỏ; đồng thời kích hoạt cơ chế hỗ trợ lãnh sự trong khủng hoảng để hỗ trợ các công dân EU bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Trận động đất mạnh 7,4 xảy ra sáng 10/8 theo giờ địa phương, với tâm chấn sâu hơn 100 km nằm gần khu đô thị San Jose del Palmar thuộc tỉnh Choco, miền Tây Colombia.

Báo cáo ban đầu cho thấy nhiều ngôi nhà và công trình kiến trúc đã bị đổ sập hoàn toàn, khiến nhiều người bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tính đến 14h45 cùng ngày (giờ địa phương), gần 1.600 ngôi nhà bị hư hại, 37 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn và 61 tòa nhà bị sập.

Ngoài ra, 18 cơ sở y tế và 52 cơ sở giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề. Tình trạng mất điện và hệ thống liên lạc cũng đang gây khó khăn cho công tác đánh giá toàn diện. Do đó, quy mô thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn.

Chính phủ Colombia đã kích hoạt toàn bộ cơ chế ứng phó khẩn cấp quốc gia, tiếp tục đánh giá mức độ tổn thất và nhu cầu cứu trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng./.

Động đất tại Colombia: Cộng đồng người Việt được xác nhận an toàn Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia cho biết toàn bộ cộng đồng người Việt tại Colombia an toàn sau trận động đất 7,4 độ, đồng thời đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.