Tàu thương mại liên tiếp gặp sự cố trên tuyến hàng hải chiến lược Trung Đông



Ngày 11/8, một tàu container được cho là đã bị tấn công tại Vịnh Oman, khiến thủy thủ đoàn phát tín hiệu cấp cứu và chuẩn bị rời tàu.



Tân Hoa Xã dẫn lời một thủy thủ cho biết vụ việc xảy ra ở khu vực phía Đông Vịnh Oman. Một số trao đổi qua vô tuyến giữa các tàu cho biết tàu container Vela Nova bị tấn công khi đang chở 17 thành viên thủy thủ đoàn. Nguồn tin trên cho biết tàu được cho là bị tấn công từ một máy bay trực thăng.



Cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) xác nhận xảy ra một sự cố liên quan đến một tàu container và các lực lượng quân sự tại Vịnh Oman. UKMTO đồng thời cảnh báo các tàu hoạt động trong khu vực thường xuyên cập nhật thông tin an ninh hàng hải và theo dõi sát tình hình đang diễn biến.



Trong diễn biến liên quan, một cơ quan truyền thông Yemen thân chính phủ đưa tin 3 thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng sau khi lực lượng Houthi tấn công một tàu thương mại đi qua eo biển Bab al-Mandab.



Kênh Aljoumhouriya TV cho biết thông tin ban đầu xác định các nạn nhân gồm 2 công dân Pakistan và 1 công dân Indonesia. Tuy nhiên, nguồn tin không xác định tên con tàu cũng như loại vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công. Chưa có thông tin về mức độ thiệt hại của con tàu hoặc tình trạng của những thành viên thủy thủ đoàn còn lại.



Lực lượng Houthi chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.



Các vụ việc xảy ra trong bối cảnh Houthi gần đây gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại hoạt động ở vùng biển ngoài khơi Yemen, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các khu vực do chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen kiểm soát và các mục tiêu tại Saudi Arabia.



Ngày 20/7, Houthi tuyên bố cấm các tàu có liên hệ với Saudi Arabia hoạt động tại Biển Đỏ, với lý do lực lượng này cho rằng Saudi Arabia đang phong tỏa các khu vực do Houthi kiểm soát./.

Xung đột tại Trung Đông: Tàu hàng Ấn Độ bị đánh chìm trên Biển Đỏ Vụ tấn công tàu hàng Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh an ninh tại Biển Đỏ tiếp tục phức tạp, làm gia tăng lo ngại với hoạt động vận tải quốc tế qua một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.