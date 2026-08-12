Giá vàng neo gần mức cao nhất trong 2 tháng

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 11/8, nhưng vẫn duy trì gần mức đỉnh hơn hai tháng, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ nhằm dự đoán định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 0 giờ 50 ngày 12/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.376,31 USD/ounce. Trước đó trong phiên, giá vàng đã để chạm mốc 4.434,84 USD/ounce-mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tăng khoảng 0,5%, chốt phiên ở mức 4.441,10 USD/ounce.

Chuyên gia của công ty Zaner Metals nhận định thị trường đang hướng sự chú ý về các dữ liệu lạm phát công bố trong tuần này để tìm kiếm tín hiệu xác nhận rằng lạm phát đang trong tầm kiểm soát.

Ông Grant cho rằng nếu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tính theo năm hạ nhiệt, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Báo cáo CPI của Mỹ dự kiến công bố ngày 12/8 và dữ liệu giá sản xuất công bố vào ngày 13/8 được cho là sẽ định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Trước đó, báo cáo việc làm yếu trong tháng 7 công bố tuần trước đã khiến giới đầu tư giảm bớt dự đoán về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng tới, qua đó khiến giá vàng tăng 2,4% trong một phiên.

Mặc dù vậy, theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch vẫn đang dự đoán khoảng 50% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 và 79% khả năng tăng vào tháng 12.

Đầu tuần này, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, cho biết bà tin đã đến thời điểm thích hợp để bắt đầu nâng lãi suất một cách từ từ, nhằm tránh việc phải tăng mạnh hơn sau này. Môi trường lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lãi như vàng.

Đối với thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4% xuống 64,8 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.740,37 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 11/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 140,5 – 143,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Giá vàng trong nước đảo chiều, tăng 600.000 đồng phiên chiều nay Giá vàng trong nước bật tăng 600.000 đồng/lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới, đạt mức cao mới và thu hẹp chênh lệch với giá quốc tế.

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