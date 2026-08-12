Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu nhích nhẹ lên mức cao nhất trong một tuần vào phiên 11/8, trong bối cảnh những hoài nghi về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông sẽ còn kéo dài.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1,19 USD, hay 1,4%, lên 88,91 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,07 USD, hay 1,3%, lên 83,20 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu trên kể từ ngày 31/7 và là ngày tăng thứ hai liên tiếp, sau khi cả hai đều tăng khoảng 5% trong phiên đầu tuần này do hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran bắt đầu mờ dần.

Trong tuyên bố ngày 11/8, tân Thư ký Hội đồng Quốc gia Tối cao Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa nếu Mỹ không thay đổi thái độ và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến tranh.

Tuyên bố của quan chức trên là tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy kể cả khi Iran đạt được thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz, tuyến hàng hải này cũng sẽ không lập tức mở cửa lại cho tàu thuyền qua lại nếu Mỹ không tuân thủ các cam kết trong biên bản ghi nhớ hướng tới chấm dứt xung đột mà Mỹ và Iran đã đạt được hồi tháng 6.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống còn 6 tàu vào đầu tuần này, so với mức trung bình 10 ngày là khoảng 11 tàu. Trước thời điểm xung đột, lưu lượng giao thông hàng ngày qua tuyến đường thủy này trung bình từ 125 đến 140 tàu.

Ở những nơi khác tại Trung Đông, căng thẳng vẫn tiếp diễn. Hãng thông tấn Saba do lực lượng Houthi điều hành đưa tin lực lượng này đã tấn công một tàu chở thiết bị quân sự của Saudi Arabia ở eo biển Bab el-Mandeb, nằm giữa Biển Đỏ và Ấn Độ Dương.

Cùng lúc đó, các nguồn tin ghi nhận một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một tàu chở container ngoài khơi Pakistan, nghi do Mỹ thực hiện.Trong một diễn biến khiến nguồn cung dầu thắt chặt hơn, tại Libya, bạo lực bùng phát trở lại ở thành phố chiến lược Zawiya đã làm gián đoạn ngành công nghiệp dầu mỏ.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết, họ có thể phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng nếu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các tài sản năng lượng tại thành phố này tiếp diễn./.

Giá dầu tăng vọt do Iran xem xét cấm tàu Mỹ và Israel qua eo biển Hormuz Một nghị sỹ Iran cho biết một ủy ban thuộc Quốc hội nước này đang xem xét dự luật sơ bộ nhằm cấm các tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia không thân thiện di chuyển qua eo biển Hormuz.

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