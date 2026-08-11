Tháng thứ hai liên tiếp thị trường ôtô Việt Nam tăng doanh số

Chiều 11/8, Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố tổng doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 7/2026 đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ hai liên tiếp thị trường ghi nhận mức tăng doanh số so với tháng liền trước ở mức 4%.

Trong tổng doanh số tháng 7, xe du lịch đạt 25.190 chiếc, tăng 20%; xe thương mại 7.888 chiếc, giảm 17%; và xe chuyên dụng đạt 629 chiếc, tăng 10% so với tháng trước.

Xét theo cơ cấu nguồn gốc, xe nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường. Trong tháng 7, các mẫu xe nhập khẩu đạt doanh số 19.909 chiếc, tăng 9% so với tháng trước. Trong khi đó, xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 13.798 chiếc, tăng 7%.

Diễn biến này tiếp tục được thể hiện rõ trong kết quả lũy kế. Sau 7 tháng, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 98.121 chiếc, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 123.419 chiếc, tăng tới 21%. Như vậy, tốc độ tăng trưởng của xe nhập khẩu đang cao hơn đáng kể so với xe lắp ráp trong nước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2027, tổng doanh số toàn thị trường đạt 221.540 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch tăng 9%, xe thương mại tăng 22% và xe chuyên dụng tăng tới 82%. Kết quả này cho thấy sức mua ôtô tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, dù mức tăng trưởng giữa các nhóm sản phẩm có sự phân hóa.

Trong nhóm xe du lịch, dòng xe SUV tiếp tục là phân khúc có doanh số cao nhất với 7.129 xe trong tháng 7, tiếp đến là xe đa dụng MPV với 4.401 xe và sedan với 3.080 xe. Diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với các dòng xe gầm cao vẫn duy trì sức hút trên thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, xe hybrid tiếp tục là điểm sáng trong xu hướng điện hóa. Các thành viên VAMA bán được 1.636 xe hybrid trong tháng 7, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, dù giảm 30% so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng, doanh số hybrid đạt 12.501 xe, tăng 76% so với 7.112 xe cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, số liệu về xe thuần điện của các thành viên VAMA vẫn ở mức hạn chế, với 6 xe bán ra trong tháng 7 và 76 xe tính từ đầu năm. Tuy nhiên, số liệu này chưa phản ánh toàn bộ thị trường xe điện Việt Nam do một số hãng có doanh số lớn không công bố trong hệ thống thống kê của VAMA.

VAMA lưu ý tổng doanh số toàn thị trường chưa bao gồm đầy đủ lượng xe bán ra của các doanh nghiệp không thuộc hiệp hội. Đặc biệt, VinFast và Hyundai là các đơn vị ngoài VAMA đều có lượng xe tiêu thụ đáng kể nhưng chưa công bố số liệu.

Theo các chuyên gia trong ngành, với mức tăng trưởng 14% sau 7 tháng, thị trường ôtô Việt Nam đang duy trì đà phục hồi và mở rộng sức mua. Trong những tháng cuối năm, cạnh tranh về sản phẩm, nguồn cung, chính sách bán hàng và đặc biệt là xu hướng điện hóa được dự báo tiếp tục tác động đáng kể đến thị trường./.

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