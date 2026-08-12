Giá vàng ngày 12/8: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 11/8, nhưng vẫn duy trì gần mức đỉnh hơn hai tháng, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ nhằm dự đoán định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 0 giờ 50 ngày 12/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.376,31 USD/ounce. Trước đó trong phiên, giá vàng đã để chạm mốc 4.434,84 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tăng khoảng 0,5%, chốt phiên ở mức 4.441,10 USD/ounce.

Chuyên gia của công ty Zaner Metals nhận định thị trường đang hướng sự chú ý về các dữ liệu lạm phát công bố trong tuần này để tìm kiếm tín hiệu xác nhận rằng lạm phát đang trong tầm kiểm soát. Ông Grant cho rằng nếu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tính theo năm hạ nhiệt, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Báo cáo CPI của Mỹ dự kiến công bố ngày 12/8 và dữ liệu giá sản xuất công bố vào ngày 13/8 được cho là sẽ định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Trước đó, báo cáo việc làm yếu trong tháng 7 công bố tuần trước đã khiến giới đầu tư giảm bớt dự đoán về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng tới, qua đó khiến giá vàng tăng 2,4% trong một phiên.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 12/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,30-143,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 12/8:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: