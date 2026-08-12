Airbus bỏ xa Boeing trong cuộc đua giành đơn đặt hàng máy bay thương mại

Airbus đang bỏ xa Boeing trong cuộc đua giành đơn đặt hàng máy bay thương mại mới. Trong 7 tháng đầu năm 2026, nhà sản xuất châu Âu nhận được đơn đặt hàng 1.090 máy bay, cao hơn gấp đôi con số 483 chiếc của đối thủ Mỹ.

Khoảng cách giữa hai hãng đặc biệt lớn trong tháng Bảy. Boeing nhận 38 đơn đặt hàng mới, gồm 18 máy bay thân hẹp dòng 737 và 20 máy bay thân rộng, trong khi Airbus nhận tới 204 đơn hàng, cao hơn hơn 5 lần.

Ưu thế của Airbus chủ yếu đến từ các dòng máy bay thân hẹp. Từ đầu năm đến hết tháng Bảy, hãng nhận đơn đặt hàng 178 chiếc A220 và 773 chiếc thuộc gia đình A320.

Có 5 khách hàng đặt từ 100 máy bay A320 trở lên, gồm các hãng hàng không China Eastern, China Southern và AirAsia, cùng hai công ty cho thuê máy bay AerCap và SMBC Aviation Capital. AirAsia là khách hàng lớn nhất từ đầu năm với 150 chiếc.

Kết quả này đánh dấu sự đảo chiều so với năm 2025, khi Boeing lần đầu tiên kể từ năm 2018 vượt Airbus về số đơn đặt hàng trong cả năm, với 1.175 chiếc so với 1.000 chiếc.

Tại Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough hồi tháng Bảy, Boeing cũng dẫn trước về số đơn hàng được công bố, với 173 chiếc so với 154 chiếc của Airbus. Tuy nhiên, một phần trong số này đã được Boeing ghi nhận từ trước.

Nếu xét về số máy bay thực tế bàn giao, khoảng cách giữa hai hãng nhỏ hơn nhiều. Tính đến cuối tháng Bảy, Airbus đã giao 418 chiếc, so với 367 chiếc của Boeing, chênh lệch 51 máy bay. Điều này cho thấy Boeing đã có những bước tiến trong khôi phục sản xuất và tăng tốc giao hàng sau nhiều năm gặp khó khăn.

Tuy nhiên, nhà sản xuất Mỹ vẫn đang phải khắc phục hậu quả của một loạt vấn đề kéo dài, từ hai vụ tai nạn liên quan đến 737 MAX vào các năm 2018 và 2019, các cuộc đình công tại nhà máy cho đến những vấn đề về chất lượng sản xuất.

Gần đây, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu kiểm tra khoảng 450 máy bay MAX do một số thanh ray cố định ghế có nguy cơ được lắp đặt không đúng quy cách.

Việc chậm được cấp chứng nhận cho một số mẫu máy bay chủ lực cũng đang bất lợi cho Boeing trong cuộc đua giành khách hàng. Mẫu 777X đã chậm khoảng 7 năm so với kế hoạch, khiến những khách hàng lớn như Emirates và Lufthansa phải chờ đợi.

Trong khi đó, 737 MAX 10 chưa được cấp chứng nhận, làm hạn chế khả năng Boeing giành một số hợp đồng lớn. Đầu tháng Tám, hãng đón nhận một tín hiệu tích cực khi FAA chính thức cấp chứng nhận cho 737 MAX 7 sau nhiều năm trì hoãn.

Boeing cũng chưa nhận được đơn hàng ít nhất 200 máy bay từ các hãng hàng không Trung Quốc như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng Năm. Trái lại, Airbus tiếp tục nhận được những đơn hàng lớn tại Trung Quốc, thị trường hàng không dân dụng lớn nhất thế giới.

Dù đang bị Airbus bỏ xa về đơn đặt hàng, Boeing vẫn nắm giữ những lợi thế quan trọng. Nhu cầu mua máy bay trên thế giới hiện rất lớn, trong khi Airbus đã có lượng đơn hàng đủ để sản xuất trong hơn 10 năm. Điều này khiến các hãng hàng không khó có thể chỉ trông chờ vào Airbus và vẫn phải tìm đến Boeing.

Nhà sản xuất Mỹ còn giữ ưu thế ở phân khúc máy bay thân rộng, loại máy bay có giá trị và khả năng sinh lời cao hơn. Máy bay thân rộng hiện chiếm khoảng 35% số đơn hàng chưa giao của Boeing, trong khi tỷ lệ này tại Airbus chỉ là 13%.

Sau 7 tháng đầu năm, cán cân đơn đặt hàng đang nghiêng rõ rệt về Airbus. Tuy nhiên, khoảng cách không quá lớn về số máy bay bàn giao và lợi thế của Boeing ở phân khúc thân rộng cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới vẫn còn quyết liệt./.

Mỹ kiểm tra gần 500 chiếc Boeing 737 MAX do nguy cơ nứt thân máy bay 471 máy bay thuộc các dòng Boeing 737 MAX 8, MAX 9 và MAX 8-200 phải được kiểm tra tại khu vực khung sườn gia cố xung quanh cửa lên xuống phía trước bên phải, nơi đã ghi nhận trường hợp có vết nứt.