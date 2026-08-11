SpaceX dự kiến chi tới 7 tỷ USD mua startup AI của Israel

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk được cho là đang quan tâm tới việc mua lại công ty khởi nghiệp (startup) trí tuệ nhân tạo (AI) Decart của Israel trong một thương vụ có thể trị giá 6-7 tỷ USD.

Nếu thành công, thương vụ không chỉ trở thành một trong những vụ thoái vốn lớn nhất lịch sử công nghệ Israel mà còn có thể đưa SpaceX lần đầu tiên thiết lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Tel Aviv.

Theo báo Calcalist, Decart đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để bán lại cho một công ty công nghệ quốc tế lớn với giá khoảng 6-7 tỷ USD và thỏa thuận có thể được ký trong thời gian tới.

Danh tính bên mua chưa được xác nhận, song nhiều nguồn tin trong ngành công nghệ cho rằng SpaceX là một trong những ứng cử viên đáng chú ý nhất. Amazon và công ty điện toán đám mây Nebius cũng được cho là quan tâm. Decart hiện từ chối bình luận.

Trước đó, Nvidia đã tiến hành đàm phán mua Decart và hai bên được cho là từng tiến gần tới một thỏa thuận. Tuy nhiên, khi thương vụ sắp hoàn tất, một công ty công nghệ quốc tế khác tham gia với đề nghị cao hơn, khiến những người sáng lập Decart quyết định chuyển sang đàm phán với đối tác mới.

Khả năng SpaceX là bên mua được chú ý bởi mối liên hệ giữa ông Elon Musk và Decart đã hình thành từ năm 2024. Khi Decart giới thiệu Oasis - trò chơi sử dụng công nghệ AI tạo video theo thời gian thực - ông Musk đã trực tiếp trải nghiệm và đăng từ “wow” trên mạng xã hội X.

Oasis sau đó thu hút 1 triệu người dùng chỉ trong 3 ngày. Theo Calcalist, ông Musk và nhà đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Decart Dean Leitersdorf vẫn duy trì liên lạc thường xuyên kể từ đó.

Một cầu nối khác là ông Shaun Maguire, đối tác của quỹ đầu tư Sequoia Capital, vốn đầu tư vào Decart ngay từ vòng gọi vốn hạt giống trị giá 21 triệu USD. Ông Maguire được cho là có quan hệ gần gũi với ông Musk và từng tham gia tổ chức chuyến thăm Israel của tỷ phú này sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023.

Nếu SpaceX mua Decart, công ty của tỷ phú Musk có thể sử dụng công ty này làm nền tảng để lần đầu tiên xây dựng một trung tâm R&D tại Tel Aviv. Đây sẽ là diễn biến đáng chú ý đối với ngành công nghệ Israel khi đưa thêm một tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ thiết lập hoạt động nghiên cứu trực tiếp tại nước này.

Hai thành viên sáng lập Decart, Dean Leitersdorf (bên trái) và Moshe Shalev.

Decart cũng được đánh giá phù hợp với chiến lược mở rộng AI và hạ tầng tính toán của SpaceX. Công ty Israel phát triển các mô hình AI riêng, đặc biệt là công nghệ tạo video theo thời gian thực với ưu thế giảm đáng kể chi phí tính toán. Công nghệ này có thể giúp khai thác hiệu quả hơn năng lực của phần cứng hiện có - một yếu tố ngày càng quan trọng khi nhu cầu tính toán phục vụ AI tăng mạnh.

Decart được Dean Leitersdorf và Moshe Shalev, hai cựu thành viên Đơn vị tình báo công nghệ 8200 của quân đội Israel, thành lập tháng 9/2023. Chưa đầy 3 năm sau, công ty hiện có khoảng 100 nhân viên và đã huy động tổng cộng khoảng 450 triệu USD.

Đáng chú ý, mới cách đây 3 tháng, Decart hoàn tất vòng gọi vốn 300 triệu USD với mức định giá khoảng 4 tỷ USD. Nếu thương vụ hiện nay được thực hiện với giá 6-7 tỷ USD, giá trị của startup này sẽ tăng ít nhất 50% chỉ trong thời gian ngắn và đưa Decart vào nhóm những thương vụ công nghệ lớn nhất từng được thực hiện tại Israel.

Việc SpaceX được nhắc tới như một ứng cử viên mua Decart cũng phản ánh sức hút ngày càng lớn của hệ sinh thái AI Israel đối với các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Nếu thương vụ thành công, ngoài giá trị tài chính, việc SpaceX thiết lập hiện diện R&D tại Israel có thể tạo thêm động lực cho nước này trong cuộc cạnh tranh nhằm trở thành một trong những trung tâm phát triển AI hàng đầu thế giới./.

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