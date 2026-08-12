Starlink loại Ba Lan khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink thuộc tập đoàn SpaceX đã loại Ba Lan khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu, đồng nghĩa với việc người dùng nước này có thể phải trả chi phí cao hơn nếu muốn sử dụng dịch vụ khi ở nước ngoài.

Theo các quy định về sử dụng và di chuyển được Starlink cập nhật, hơn 30 quốc gia châu Âu, trong đó có Đức, Cộng hòa Séc, Slovakia và Litva, nằm trong cùng một khu vực chuyển vùng. Điều này cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ khi di chuyển giữa các nước mà không phải chịu một số hạn chế đối với việc sử dụng dịch vụ quốc tế. Tuy nhiên, Ba Lan không còn nằm trong khu vực này.

Starlink nêu rõ trong hướng dẫn rằng các tài khoản đăng ký tại Ba Lan chỉ được sử dụng tại Ba Lan. Quy định mới áp dụng đối với khách hàng đăng ký từ ngày 14/7 và sẽ có hiệu lực đối với các khách hàng hiện tại từ ngày 17/8.

Theo chính sách của Starlink, khách hàng sử dụng gói Roam Unlimited có thể sử dụng dịch vụ bên ngoài quốc gia đăng ký trong tối đa 30 ngày cho mỗi chuyến đi, trong khi một số gói cước khác chỉ cho phép sử dụng dịch vụ tại quốc gia đăng ký tài khoản.

Đối với người dùng Ba Lan, thay đổi này có thể khiến chi phí sử dụng Starlink ở nước ngoài tăng đáng kể. Chẳng hạn, khách hàng đang sử dụng gói Roam 100GB với mức phí 180 zloty (khoảng 42 euro)/tháng sẽ phải chuyển sang gói Roam Unlimited có giá 460 zloty (khoảng 107 euro)/tháng nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ bên ngoài Ba Lan.

SpaceX chưa đưa ra bất kỳ giải thích nào về việc Ba Lan bị loại khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu. Một số phương tiện truyền thông Ba Lan cho rằng quyết định này có thể liên quan đến việc các thiết bị đầu cuối Starlink được mua tại Ba Lan sau đó được chuyển sang sử dụng tại Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Starlink đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì liên lạc dân sự và quân sự tại Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào tháng 2/2022.

Ba Lan là một trong những nước hỗ trợ tích cực cho Ukraine trong việc sử dụng Starlink, đã cung cấp hàng nghìn thiết bị đầu cuối và chi trả chi phí thuê bao. Chính quyền Ba Lan cho biết nước này đã mua gần 25.000 thiết bị đầu cuối cho Ukraine trong giai đoạn 2022-2024.

Việc Ba Lan bị loại khỏi khu vực chuyển vùng châu Âu của Starlink đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh Ba Lan là một trong những nước sử dụng và hỗ trợ tích cực dịch vụ này tại Ukraine. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của thay đổi chính sách vẫn chưa được SpaceX công bố./.

SpaceX ngắt kết nối Starlink đối với UAV Nga Ukraine đã liên hệ với SpaceX và đề xuất những biện pháp ngăn chặn thiết bị bay không người lái của Nga được trang bị kết nối Starlink hoạt động trên bầu trời các thành phố của Ukraine.

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