Giá vàng trong nước tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 143,8 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (12/8) tăng nhẹ 300.000 đồng/lượng, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 28 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 140,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 2,2 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), không có biến động so với chốt phiên trước.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.396 USD/ounce, tăng 52 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.539 đồng/USD, tăng 28 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.910-26.320 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.940-26.320 đồng/USD, cũng không có biến động.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.920-26.310 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng giảm mạnh tới 2 triệu đồng, khoảng cách được thu hẹp Sau phiên sáng tăng mạnh, giá vàng trong nước chiều nay giảm tới 2 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mức 143,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với giá thế giới còn khoảng 5 triệu đồng/lượng.