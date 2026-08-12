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Khuyến cáo hoạt động cất cánh trái phép trong khu vực bay

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thiết bị bay không người lái tại các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay lân cận Cảng hàng không.

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Sau sự cố vào tối 11/8/2026 khi phát hiện thiết bị không người lái (UAV/drone) gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất buộc hệ thống phải tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh, gây ảnh hưởng dây chuyền đến lịch trình của hàng chục chuyến bay và hành khách, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thiết bị bay không người lái tại các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay lân cận Cảng hàng không.

Mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng hành cùng ngành hàng không trong việc bảo đảm an ninh, an toàn vùng trời cho mọi chuyến bay./.

(TTXVN/Vietnam+)
#UAV #Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
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