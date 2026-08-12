Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng thiết bị bay không người lái tại các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay lân cận Cảng hàng không.
Văn phòng TW Đảng ban hành Thông báo số 140 thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, trong đó 1.500 chuyên gia có khả năng làm chủ công nghệ lõi AI.
Động đất mạnh 7,4 tại Colombia ngày 10/8 gây thiệt hại nặng nề, với hàng trăm người thiệt mạng, thương tích và mất tích, ảnh hưởng nhiều đô thị.
Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước New Zealand theo lời mời của Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.
Một số nội dung chính trong Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Australia.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng nhằm góp phần số hóa công tác quản lý bữa ăn học đường, tăng cường công khai, minh bạch trong lựa chọn đơn vị cung ứng và kiểm soát an toàn thực phẩm.
Trận động đất độ lớn 7,4 xảy ra tại Colombia ngày 10/8 đã gây hậu quả nghiêm trọng, với hơn 130 người thiệt mạng và hàng chục nghìn công trình bị hư hại.
Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...
Tốc độ gia tăng nhanh của cận thị tại Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến quá trình đô thị hóa, áp lực học tập, sự suy giảm các hoạt động ngoài trời và những thay đổi trong lối sống hiện đại.
Tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ chạm trán tại bán kết ASEAN Cup 2026, với lượt đi trên sân khách diễn ra vào 20h ngày 16/8 và lượt về tại Mỹ Đình lúc 20h ngày 19/8.
Thời điểm các trường học công bố kết quả tuyển sinh, tiếp nhận thí sinh xác nhận nhập học và chuẩn bị năm học mới - cũng là giai đoạn các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động trên không gian mạng.
Đến năm 2030, tổng GRDP của các tỉnh, thành phố ven biển được đặt mục tiêu đóng góp trên 70% GDP cả nước, cùng hệ thống quản trị biển hiện đại và phát triển kinh tế biển bền vững.
Hơn 2.424 tỷ đồng được vận động trong giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều chính sách về nhà ở, y tế, sinh kế đang góp phần giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình giảm bớt khó khăn.
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành phân vùng chức năng biển cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới quản trị biển hiện đại, thống nhất, đồng bộ và bền vững.
Sau khi hoàn tất 6 lần lọc ảo, nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn từ trưa 9/8; các trường còn lại sẽ công bố chậm nhất trước 17h ngày 13/8.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.
Với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam khẳng định năng lực cạnh tranh ở nhóm đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho thấy năng khiếu, tư duy và khả năng tiếp cận công nghệ mới.
Tư duy “cùng ASEAN lớn mạnh” sẽ là phương hướng để Việt Nam tham gia và đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN và cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực.
Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đây là một trong những trường hợp ghép lại toàn bộ da đầu thành công ở trẻ nhỏ đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là ca bệnh đặc biệt hiếm gặp trên thế giới.
Báo cáo về các tư duy mới để xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tập trung đổi mới sáng tạo, quản trị và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Bộ Giáo dục ban hành khung kế hoạch từ năm học 2026-2027, quy định thời gian tựu trường, lễ khai giảng và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW vừa được Văn phòng Trung ương Đảng ban hành.
Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu khu vực; phát triển bứt phá sức mạnh mềm văn hóa dựa trên nền tảng kinh tế số và xã hội số vững chắc.
Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 7-9/8/2026 tại Hoàng Thành Thăng Long và một số địa điểm thi đấu, biểu diễn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ tối thiểu 10 công nghệ lõi vào năm 2030 thông qua phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.
Ngày 3/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 306/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao, gồm 24 đơn vị.
Mỗi cá nhân cần chủ động xây dựng “lá chắn số” cho bản thân và gia đình bằng cách nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng.
Nghị quyết 19-NQ/TW đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi lấy đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học-công nghệ và con người làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.