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Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.

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(TTXVN/Vietnam+)
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