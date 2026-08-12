Multimedia

10 triệu lao động Việt Nam sẽ được trang bị kỹ năng AI vào năm 2030

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, trong đó 1.500 chuyên gia có khả năng làm chủ công nghệ lõi AI.

Dương Linh
nhan-luc-ai-viet-nam-infographics.png

Theo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành lực lượng nhân lực AI ở nhiều cấp độ. Đáng chú ý, ít nhất 10 triệu lao động được đào tạo, bồi dưỡng hoặc cập nhật kỹ năng AI cơ bản; 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Ở tầng chuyên sâu, chương trình hướng tới đào tạo ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi./.

#đào tạo kỹ năng AI cho lao động Việt Nam #phát triển nhân lực AI trình độ cao #đào tạo nhân lực AI trong các ngành trọng điểm #chương trình quốc gia phát triển nhân lực AI #đào tạo chuyên gia công nghệ lõi AI
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 57 VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHCN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Từ trên thuyền, những rổ cá, hải sản ngư dân vừa đánh bắt nhanh chóng được đưa vào bờ để kịp phiên chợ lúc bình minh. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Nhịp biển bình yên ở chợ cá Tam Tiến

Từ những chuyến biển xuất phát lúc chiều hôm trước đến phiên chợ họp khi trời chưa sáng, hàng chục năm qua, chợ cá Tam Tiến (Tam Xuân, Đà Nẵng) vẫn giữ nhịp mưu sinh đặc trưng của ngư dân vùng biển.