10 triệu lao động Việt Nam sẽ được trang bị kỹ năng AI vào năm 2030

Theo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành lực lượng nhân lực AI ở nhiều cấp độ. Đáng chú ý, ít nhất 10 triệu lao động được đào tạo, bồi dưỡng hoặc cập nhật kỹ năng AI cơ bản; 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Ở tầng chuyên sâu, chương trình hướng tới đào tạo ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi./.
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