Định hình thế hệ công dân số cho mục tiêu phát triển bền vững ở TP Hồ Chí Minh

Với một siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, công dân số là nguồn lực để chính quyền số vận hành hiệu quả, kinh tế số phát triển sâu và tăng trưởng bao trùm, bền vững hơn.

Sau giai đoạn phổ cập kỹ năng và đưa người dân làm quen với các nền tảng số, yêu cầu đặt ra tiếp theo là biến công nghệ thành năng lực sống, năng lực sản xuất và kinh doanh.

Từ sử dụng dịch vụ công, thanh toán không tiền mặt đến thương mại điện tử và kết nối doanh nghiệp, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành một thế hệ công dân số không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn biết khai thác công nghệ để tạo ra giá trị.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và trở thành động lực cho phát triển bền vững.

Với một siêu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, công dân số không chỉ là kết quả của chuyển đổi số. Đó còn là nguồn lực để chính quyền số vận hành hiệu quả, kinh tế số phát triển sâu và tăng trưởng bao trùm, bền vững hơn./.