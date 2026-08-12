Spotify siết nội dung do "Trí tuệ nhân tạo" sáng tác

Nền tảng phát nhạc trực tuyến Spotify ngày 11/8 thông báo sẽ triển khai việc gắn nhãn “AI Persona” (Nhân vật AI) từ giữa tháng tới, nhằm giúp người nghe dễ dàng nhận biết những nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.



Theo Spotify, quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến tính xác thực của các nghệ sĩ và nội dung trên nền tảng này.

Nhiều thính giả không hài lòng khi bắt gặp một hồ sơ nghệ sĩ có vẻ như là con người nhưng sau đó phát hiện nhân vật đó được tạo hoàn toàn bằng AI.



Bên cạnh việc cho phép các nhà sáng tạo nội dung tự đánh dấu “AI Persona”, Spotify cũng sẽ chủ động gắn nhãn đối với những hồ sơ mà họ đánh giá thuộc diện này.

Spotify khẳng định các sản phẩm “AI Persona” sẽ không được đưa vào các danh sách đề xuất biên tập hoặc hệ thống gợi ý cá nhân hóa cho người dùng, trừ trường hợp người dùng chủ động đặt chế độ theo dõi.



Đây là bước đi mới nhất của Spotify nhằm tăng tính minh bạch về nguồn gốc và quá trình sản xuất nội dung trên nền tảng này, trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc ngày càng lo ngại nội dung do AI tạo ra có thể nhanh chóng lấp đầy các kho nhạc trực tuyến, gây khó khăn cho việc phân biệt nghệ sĩ thật với sản phẩm nhân tạo.



Spotify ra mắt năm 2008, hiện có 761 triệu người dùng và một thư viện lưu trữ hơn 100 triệu ca khúc. Dịch vụ trả phí của nền tảng có 293 triệu thuê bao tại 184 thị trường trên thế giới.



Hồi tháng 4 vừa qua, Spotify cũng đã ra mắt nhãn “Verified by Spotify”, dành cho những hồ sơ đã được nền tảng kiểm tra và đáp ứng các tiêu chuẩn về tính xác thực.

Việc Spotify bổ sung nhãn “AI Persona” được xem là một nỗ lực nhằm giúp người nghe chủ động hơn trong việc lựa chọn nội dung, đồng thời phản ánh xu hướng các nền tảng kỹ thuật số phải minh bạch hơn khi AI ngày càng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo và phân phối sản phẩm âm nhạc./.

Spotify mở rộng ứng dụng AI với trợ lý âm nhạc tương tự ChatGPT Theo Spotify, tính năng này có sẵn tại Mỹ, Ireland và Thụy Điển trên các thiết bị công nghệ sử dụng những hệ điều hành iOS và Android dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên bằng tiếng Anh.

​