Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm TikTok trên thiết bị của nhân viên hành pháp

Chính phủ Mỹ đã chính thức chấm dứt lệnh cấm nhân viên thuộc nhánh hành pháp tải và sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị do chính phủ cung cấp, qua đó khép lại chính sách được áp dụng từ năm 2023 vì những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến ứng dụng này.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) đã ban hành bản ghi nhớ ngày 10/8, công bố ngày 11/8, theo đó bãi bỏ các yêu cầu trước đây buộc các cơ quan thuộc nhánh hành pháp ngăn chặn việc tải TikTok trên các thiết bị và mạng của chính phủ.



Lệnh cấm được áp dụng dựa trên Đạo luật Cấm TikTok trên Thiết bị của Chính phủ mà Quốc hội thông qua năm 2022. Đạo luật yêu cầu OMB xây dựng các tiêu chuẩn để các cơ quan liên bang hạn chế và ngăn TikTok hoạt động trên thiết bị của chính phủ do những quan ngại về nguy cơ dữ liệu người dùng Mỹ có thể bị tiếp cận thông qua công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh.



Động thái mới đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách của Washington đối với TikTok, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua đã tìm cách đạt một thỏa thuận nhằm duy trì hoạt động của TikTok tại Mỹ thay vì tiến hành lệnh cấm hoàn toàn.



Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh cấm trên thiết bị chính phủ không đồng nghĩa Washington đã loại bỏ các quan ngại về an ninh quốc gia đối với TikTok. Những hạn chế khác đối với ứng dụng này, cũng như các cuộc đàm phán liên quan đến quyền sở hữu và kiểm soát dữ liệu TikTok tại Mỹ, vẫn tiếp tục được xem xét.



TikTok hiện có hàng trăm triệu người sử dụng trên toàn cầu và là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất tại Mỹ. Việc ứng dụng này thuộc sở hữu của ByteDance từ lâu đã khiến các cơ quan an ninh Mỹ lo ngại về khả năng dữ liệu người dùng Mỹ bị tiếp cận hoặc TikTok bị sử dụng để tác động đến dư luận./.

Hãng Walt Disney ký thỏa thuận chưa từng có tiền lệ với TikTok Theo thỏa thuận, Walt Disney cho phép người dùng nền tảng chia sẻ video nổi tiếng TikTok thêm các đoạn phim và nhân vật của Disney vào nội dung sáng tạo.

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