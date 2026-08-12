Lá chắn bí mật 'Vòm Vàng' của Mỹ vượt qua đợt thử nghiệm đầu tiên

SpaceX, Tập đoàn Northrop Grumman Corp. và một số công ty đang tham gia phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa đặt trong không gian cho dự án "Vòm Vàng," trị giá 185 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump, đã hoàn tất thành công các đợt thử nghiệm quan trọng đầu tiên.

Đây là tín hiệu tiến triển sớm trong việc xây dựng công nghệ phòng thủ mang tính thử nghiệm này.

Phát biểu tại một hội nghị hôm 11/8, Tướng Michael Guetlein thuộc Lực lượng Không gian Mỹ (Space Force) - người đứng đầu dự án “Vòm Vàng” - cho biết tất cả các công ty tham gia chương trình này hiện sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chương trình, đó là chứng minh công nghệ của họ có thể vận hành trong môi trường ngoài không gian.

Các đợt thử nghiệm đầu tiên đối với ít nhất một số công ty bao gồm việc truyền dữ liệu từ các cảm biến đến tên lửa đánh chặn và trình diễn hệ thống đẩy của tàu vũ trụ.

Tháng Tư vừa qua, Lực lượng Không gian Mỹ thông báo đã trao hợp đồng cho 12 công ty khác nhau bao gồm Tập đoàn RTX, Anduril Industries Inc. và Tập đoàn Lockheed Martin, để phát triển các vệ tinh có khả năng tác chiến nhằm bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Chính quyền Tổng thống Trump đã dành khoản ngân sách 3,2 tỷ USD cho nỗ lực này, với tiềm năng mở ra các hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD trong tương lai.

Chương trình đánh dấu một trong những nỗ lực tham vọng nhất nhằm phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đặt ngoài vũ trụ kể từ “Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược” (SDI) của Tổng thống Ronald Reagan thời Chiến tranh Lạnh. Nỗ lực thời kỳ đó cuối cùng đã bị hủy bỏ do chi phí quá lớn, các thách thức kỹ thuật và sự ủng hộ hạn chế từ chính giới.

Theo Bloomberg, các quan chức Lầu Năm Góc đã tổ chức một cuộc thi có thưởng, trong đó các đội cạnh tranh với nhau để giành nguồn tài chính mỗi khi đạt được các cột mốc tiến độ hướng tới mẫu thử hoàn chỉnh cuối cùng.

Các cột mốc này bao gồm thử nghiệm trên mặt đất, 2 đợt thử nghiệm bay trong không gian và một màn trình diễn khả năng đánh chặn thực tế của công nghệ này./.

Mỹ: Việc triển khai, vận hành lá chắn Vòm Vàng tiêu tốn gấp 6 lần so với dự báo Năm 2025, Tổng thống Trump công bố kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp để bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa dù được phóng từ mặt đất hay ngoài không gian.