Thẩm phán liên bang Mỹ chặn một phần sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Trump

Ngày 11/8, Thẩm phán liên bang Indira Talwani đã ngăn chặn Bưu điện Mỹ (USPS) thực thi một phần sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm thắt chặt các quy định về bỏ phiếu qua thư trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 - cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Phán quyết trên của Thẩm phán Indira Talwani đánh dấu bước thụt lùi mới nhất đối với nỗ lực của ông Trump trong việc mở rộng vai trò giám sát bầu cử của chính quyền liên bang.

Ông Trump, một thành viên Đảng Cộng hòa, đã ký sắc lệnh này vào tháng Ba sau nhiều năm kêu gọi siết chặt quy định bỏ phiếu qua thư và đưa ra các cáo buộc vô căn cứ rằng thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông là do gian lận cử tri trên diện rộng.

Sắc lệnh yêu cầu các tiểu bang cung cấp danh sách cử tri đủ điều kiện có thể nhận phiếu bầu qua thư. Nếu các tiểu bang không tuân thủ, USPS sẽ từ chối chuyển phát các lá phiếu này.

Quyết định ngày 11/8 thực chất đã mở rộng phạm vi của một lệnh trước đó do Thẩm phán Talwani ban hành hồi tháng Sáu, vốn ngăn cản chính quyền Trump thực thi sắc lệnh này tại 23 tiểu bang (phần lớn do Đảng Dân chủ lãnh đạo)./.

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