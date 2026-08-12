Mỹ: Mối lo ngại về chi phí sinh hoạt khiến đảng Cộng hòa mất lợi thế trước bầu cử

Theo tờ The Wall Street Journal, những lo ngại kéo dài về chi phí sinh hoạt, lạm phát và giá năng lượng đang làm suy giảm lợi thế truyền thống của đảng Cộng hòa trong đánh giá của cử tri Mỹ về năng lực quản lý kinh tế, qua đó tạo lợi thế đáng kể cho đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2026.

Các chiến lược gia Cộng hòa cảnh báo rằng những cử tri từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump năm 2024 với kỳ vọng ông sẽ kéo giảm chi phí sinh hoạt có thể không đi bỏ phiếu hoặc chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ.

Tâm lý bi quan của người dân tương phản khá rõ với một số chỉ số kinh tế vĩ mô và thị trường. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh, chủ yếu nhờ làn sóng đầu tư và kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo; chi tiêu tiêu dùng vẫn tương đối vững, một phần được hỗ trợ bởi các đợt cắt giảm thuế trong năm nay.



Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 3/4 người Mỹ đánh giá nền kinh tế chỉ ở mức “trung bình” hoặc “kém”, và chỉ khoảng 1/4 đánh giá “tốt” hoặc “rất tốt.”

Lý do là GDP tăng bình quân 1,9%/năm từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, thấp hơn mức 2,4% trong năm cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.

Lạm phát là vấn đề gây bất mãn lớn nhất. Giá tiêu dùng tháng 6 tăng 3,5% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3% khi ông Trump nhậm chức tháng 1/2025. Trong khi đó, thu nhập bình quân theo giờ cũng chỉ tăng 3,5%, đồng nghĩa mức tăng lương danh nghĩa gần như bị lạm phát triệt tiêu.

Quan trọng hơn, mặc dù tỷ lệ lạm phát hiện nay thấp hơn nhiều so với đỉnh hậu đại dịch, người dân không chỉ nhìn vào tốc độ tăng giá trong 12 tháng mà còn so sánh mặt bằng giá hiện nay với trước đại dịch, khiến cảm nhận về sức mua tiếp tục tiêu cực.

Điều này đang dẫn tới sự đảo chiều đáng chú ý về lợi thế chính trị trong vấn đề kinh tế. Theo thăm dò Fox News, lần đầu tiên kể từ năm 2010, nhiều cử tri đánh giá đảng Dân chủ có khả năng xử lý kinh tế tốt hơn đảng Cộng hòa.

Đảng Dân chủ dẫn 4 điểm % vào tháng 4/2026 và cách biệt này đã tăng lên 9 điểm % vào tháng 7/2026.

Một số chiến lược gia Cộng hòa cảnh báo tình hình có thể đe dọa triển vọng của đảng cầm quyền trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngoài việc đảng Dân chủ có thể chiếm được lá phiếu của đa số cử tri trung lập, đảng Cộng hòa đang lo ngại các cử tri của đảng này có thể quyết định không đi bỏ phiếu vì bất mãn.

Dù vậy, lợi thế về kinh tế chưa đồng nghĩa đảng Dân chủ chắc chắn thắng lớn.

Đảng này đang có những bất đồng nội bộ giữa phe dân chủ xã hội và phe trung dung về chương trình nghị sự kinh tế, tạo ra hình ảnh chia rẽ trong nội bộ đảng Dân chủ và thiếu tiếng nói chung.

Trong các cuộc thăm dò về ý định bỏ phiếu, đảng Dân chủ hiện dẫn đảng Cộng hòa khoảng 6 điểm, tương đương lợi thế của họ ở cùng thời điểm năm 2018./.

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn một phần sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Trump Một thẩm phán liên bang Mỹ tiếp tục cản trở nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm tăng quyền giám sát bầu cử, khi ngăn chặn Bưu điện Mỹ (USPS) thực thi một phần sắc lệnh về bỏ phiếu qua thư.

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