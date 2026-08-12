Dựng 'lá chắn thép' bảo vệ hệ thống thông tin trước tấn công mạng

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Sáng 11/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thiết bị công nghệ Trường Nguyên tổ chức Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2026; tập huấn, tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh, Đội trưởng Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Tập huấn-Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 cho biết trong giai đoạn hiện nay, các cuộc tấn công mạng đang gia tăng nhanh chóng cả về quy mô, số lượng lẫn tính chất nguy hiểm.

Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các công cụ tấn công đang làm thay đổi hoàn toàn cục diện, giúp kẻ xấu tạo ra các kịch bản lừa đảo qua mạng, phát tán mã độc tự động với tốc độ và khả năng vượt trội qua mặt các hệ thống phòng thủ.

Hậu quả của một sự cố an ninh mạng không chỉ dừng lại ở việc gián đoạn hoạt động của một cơ quan, tổ chức mà còn có nguy cơ lộ mất dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước trên không gian mạng; làm giảm uy tín, sự tin tưởng quá trình chuyển đổi số của Đảng, Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh, Đội trưởng Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Đứng trước thực trạng đó, việc bảo đảm an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng chuyên trách, mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và sống còn của cả hệ thống chính trị.

Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh dữ liệu đã trở thành tài sản vô giá, còn hệ thống thông tin là “mạch máu” duy trì sự vận hành liên tục của bộ máy hành chính và đời sống kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào môi trường số cũng khiến Quảng Ngãi đối mặt với những nguy cơ to lớn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định của hệ thống chính trị.

Từ thực tiễn này, Công an tỉnh Quảng Ngãi (cơ quan Thường trực Tiểu Ban An ninh mạng tỉnh) tổ chức Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026; đồng thời tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Tại hội nghị, các đại biểu được tìm hiểu các văn bản pháp luật: Luật An ninh mạng 2025; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân‎; Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và các văn bản liên quan; hướng dẫn kỹ năng nhận diện, giám sát, thu thập, xác minh, phân ‎tích hành vi mã độc; xác định nguồn gốc tấn công; triển khai biện pháp xử ‎lý, phục hồi hệ thống; kỹ năng phối hợp tác chiến giữa các cơ quan chuyên ‎môn; nhận diện các hình thức tấn công mạng vào thiết bị đầu cuối phổ biến như tấn công bằng phần mềm mã độc (Ransomware, Trojan, Spyware), tấn công giả mạo (Phishing)…

Nội dung diễn tập thực chiến là cuộc tranh tài của 12 đội với 10 Đội tấn công (Red Team) và 2 Đội phòng thủ (Blue Team) theo hình thức thực chiến trên các hệ thống thông tin đang vận hành tại các trung tâm dữ liệu tỉnh và phân tích, đánh giá một cuộc tấn công mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Trưởng Ban tổ chức diễn tập cho biết, kịch bản diễn tập được xây dựng đảm bảo tính khoa học, bám sát tình hình thực tế và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị có điều kiện đánh giá thực chất hơn nữa về năng lực bảo đảm an ninh mạng của đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin; rà soát lại quy trình phối hợp, phương án ứng cứu sự cố; nhận diện rõ hơn những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong công tác bảo vệ hệ thống thông tin, quản lý dữ liệu, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng và bảo đảm hoạt động liên tục của các hệ thống phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Quảng Ngãi Ngô Văn Trọng tặng hoa chúc mừng các Đội diễn tập. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung của tỉnh (SOC) tiếp nhận, xử lý 5.014 trường hợp cảnh báo (1.410 mức độ nguy hiểm cao, 3.452 mức độ nguy hiểm trung bình, 152 mức độ nguy hiểm thấp).

Hệ thống giám sát phòng, chống mã độc tập trung tỉnh phát hiện, xử lý 160.519 tệp tin chứa mã độc tại 21.676 lượt máy trạm trên địa bàn tỉnh đã cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc (phần mềm EDP Viettel/BKAV Endpoint).

Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt rà quét, ứng cứu sự cố trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện, cảnh báo nhiều hệ thống thông tin, dịch vụ phần mềm trên địa bàn tỉnh tồn tại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng./.

Liệu AI có phải là vấn đề an ninh mạng lớn nhất? Theo Tập đoàn IBM, từ tháng 2/2025-3/2026, cứ 4 vụ vi phạm dữ liệu thì có 1 vụ do AI gây ra. FBI cho biết người Mỹ đã mất hơn 893 triệu USD vì các vụ lừa đảo liên quan đến AI vào năm ngoái.