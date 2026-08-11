Malaysia đẩy mạnh phát triển nhân tài ngành công nghệ

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định hình mạnh mẽ các ngành công nghiệp và thị trường lao động, Malaysia xác định việc phát triển nhân tài sớm là yếu tố then chốt để đạt được các tham vọng kinh tế của quốc gia.

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia, ông Akmal Nasrullah Mohd Nasir nhấn mạnh rằng công nghệ đang dịch chuyển với tốc độ nhanh chóng, đòi hỏi thế hệ trẻ phải được trang bị đầy đủ kỹ năng thích ứng để duy trì vị thế trong một nền kinh tế không ngừng biến động.

Dẫn báo cáo về tương lai việc làm năm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Akmal cho biết dự kiến có khoảng 170 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra trên toàn cầu vào năm 2030, trong khi 92 triệu việc làm có thể bị thay thế do những thay đổi về cấu trúc. Hiện nay, có tới 86% người sử dụng lao động kỳ vọng AI và các công nghệ xử lý thông tin sẽ chuyển đổi hoàn toàn phương thức hoạt động kinh doanh của họ.

Để hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang các ngành công nghiệp có giá trị cao, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn, Malaysia đặt mục tiêu đào tạo 60.000 kỹ sư lành nghề. Nỗ lực này nhằm đưa quốc gia tiến xa hơn trong chuỗi giá trị bán dẫn, từ các hoạt động lắp ráp kiểm thử sang các công đoạn thiết kế và sản xuất phức tạp hơn.

Ông Akmal chia sẻ tầm nhìn đưa đất nước thoát khỏi vị thế chỉ là nơi đặt các cơ sở sản xuất để hướng tới việc phát triển những nhân tài có khả năng tạo ra các sản phẩm và công nghệ mang giá trị cao hơn. Mục tiêu cốt lõi là chuyển đổi từ khái niệm “Sản xuất tại Malaysia” sang “Chế tạo bởi Malaysia”.

Bang Penang hiện được chọn làm nơi thí điểm mô hình phát triển nhân tài tích hợp về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) nhờ vào hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao và bán dẫn sẵn có. Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,3% vào năm 2025 và đóng góp tới 48,9% kim ngạch xuất khẩu của cả nước tính đến tháng 6/2026, Penang sở hữu nền tảng công nghiệp mạnh mẽ để tạo ra các cơ hội việc làm giá trị cao.

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Nhằm hiện thực hóa chiến lược này, Bộ Kinh tế dự kiến phân bổ 4 triệu USD trong vòng 4 năm để hỗ trợ kế hoạch phát triển STEM tại Penang, hướng tới mục tiêu tiếp cận 100.000 học sinh vào năm 2030.

Chương trình phát triển nhân tài sẽ được triển khai xuyên suốt từ bậc tiểu học đến giáo dục đại học và đào tạo nghề. Bộ trưởng Akmal cũng kêu gọi các doanh nghiệp trong ngành chủ động cho học sinh tiếp xúc trực tiếp với các công nghệ mới nổi bằng cách tổ chức các buổi tham quan nơi làm việc và cử kỹ sư đến giao lưu tại các trường học. Ông khẳng định sự cạnh tranh dài hạn của Malaysia phụ thuộc hoàn toàn vào việc sản sinh ra những nhân tài có khả năng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từ đó củng cố vị thế của quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Tầm nhìn bán dẫn của Malaysia: Đi từ thế mạnh sẵn có lên nấc thang giá trị cao Chiến lược Bán dẫn Quốc gia (NSS) của Malaysia là một bước đi đúng hướng vì đã tận dụng thế mạnh sẵn có của quốc gia này như một bệ phóng để tiến vào các phân đoạn có giá trị cao hơn.