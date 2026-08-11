Trung Quốc triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Công an Trung Quốc cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ hơn 8.200 nghi phạm và triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm trong một chiến dịch trấn áp tội phạm có tổ chức trên quy mô toàn quốc.



Thông báo cho biết giai đoạn đầu tiên của chiến dịch - được triển khai gần đây theo chỉ đạo quốc gia nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức - cũng đã xử lý hơn 5.400 vụ án hình sự.

Tại tỉnh Chiết Giang, công an đã triệt phá một băng nhóm bị cáo buộc lừa đảo cho vay trực tuyến và sử dụng các biện pháp đòi nợ cưỡng ép, bắt giữ 109 nghi phạm. Tại tỉnh Sơn Đông, công an triệt phá một nhóm bị cáo buộc cố tình gây tai nạn giao thông để tống tiền lái xe; 27 đối tượng bị bắt giữ.

Công an tỉnh Hà Nam triệt phá băng nhóm bị cáo buộc tống tiền thông qua việc gửi các khiếu nại ác ý nhắm vào các cửa hàng trực tuyến, bắt giữ 41 nghi phạm. Tại tỉnh Quảng Đông, 8 băng nhóm bị triệt phá với cáo buộc tống tiền các công trường xây dựng thông qua việc dàn dựng tranh chấp lao động; tổng cộng 65 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết một số nhóm tội phạm đã chuyển sang các phương thức tinh vi hơn và các hình thức phạm tội mới, đặc biệt là thông qua internet và các hành vi cưỡng ép không sử dụng bạo lực.

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục chủ động đấu tranh với tội phạm có tổ chức và triển khai thêm các đợt trấn áp trọng điểm, đồng thời cam kết triệt phá các băng nhóm tội phạm ngay khi chúng vừa xuất hiện. Chiến dịch nhằm duy trì trấn áp tội phạm có tổ chức và đảm bảo rằng công cuộc trấn áp trên diện rộng ở Trung Quốc sẽ mang lại kết quả thực chất.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc duy trì chiến dịch trấn áp mạnh tay đối với tội phạm có tổ chức, khẳng định rằng loại tội phạm này đã được kiểm soát hiệu quả và tình hình an ninh công cộng không ngừng được cải thiện.

Bộ Công an Trung Quốc xác định các hình thức tội phạm có tổ chức mới nổi bao gồm: lừa đảo cho vay trực tuyến kèm theo các hành vi đòi nợ thô bạo; tống tiền bằng cách đe dọa hủy hoại danh dự cá nhân; yêu cầu bồi thường gian lận; dàn dựng tranh chấp lao động hoặc tại nơi làm việc; ép buộc tiêu thụ hàng hóa/dịch vụ và quấy rối trực tuyến. Bộ cho biết các hoạt động này đã gây rối loạn trật tự kinh tế-xã hội và làm suy giảm niềm tin của công chúng vào sự an toàn./.

Trung Quốc tăng cường trấn áp tội phạm có tổ chức Chiến dịch trấn áp tội phạm bắt đầu từ tháng 7, tập trung vào các hoạt động cho vay, thu hồi nợ trực tuyến bất hợp pháp, tống tiền thông qua việc thao túng dư luận trực tuyến, cưỡng bức tiêu dùng.

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