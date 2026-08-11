Nhật Bản phóng thành công tên lửa H3 mang theo vệ tinh định vị

Ngày 11/8, Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh định vị Michibiki số 7 bằng tên lửa H3 số 9, đánh dấu lần phóng thành công thứ hai liên tiếp của dòng tên lửa chủ lực mới này sau sự cố hồi cuối năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tên lửa H3 số 9 mang theo vệ tinh Michibiki số 7 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima, vào khoảng hơn 4h ngày 11/8 theo giờ địa phương.

Trong quá trình bay, tên lửa lần lượt tách 2 tên lửa đẩy phụ và tầng một, trước khi đưa vệ tinh Michibiki số 7 vào quỹ đạo dự kiến khoảng 29 phút sau khi rời bệ phóng.

Vụ phóng ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 7/8, nhưng sau đó đã phải lùi lại tới ngày 11/8 do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Michibiki là hệ thống vệ tinh định vị Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) do Nhật Bản phát triển, có chức năng tương tự hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Hệ thống được sử dụng để nâng cao độ chính xác của thông tin vị trí trên điện thoại thông minh, hệ thống dẫn đường trên ô tô và nhiều dịch vụ khác.

Các vệ tinh Michibiki còn được sử dụng trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, trong đó có truyền cảnh báo sớm động đất khẩn cấp tới những khu vực không có sóng thông tin liên lạc thông thường.

Hiện Nhật Bản đang vận hành 5 vệ tinh Michibiki cung cấp dịch vụ định vị. Chính phủ nước này đặt mục tiêu xây dựng hệ thống gồm 7 vệ tinh, qua đó có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ định vị mà không phải phụ thuộc vào vệ tinh của các quốc gia khác.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị ảnh hưởng sau sự cố hồi tháng 12/2025 khi vệ tinh Michibiki số 5 được phóng đi nhưng không thể đi vào quỹ đạo. Vì vậy, trước mắt Chính phủ Nhật Bản sẽ vận hành hệ thống với 6 vệ tinh, ít hơn một vệ tinh so với mục tiêu ban đầu, trước khi từng bước hoàn thiện hệ thống 7 vệ tinh.

Thành công của vụ phóng ngày 11/8 cũng có ý nghĩa đối với chương trình tên lửa H3. H3 đã trở thành tên lửa chủ lực của Nhật Bản sau khi dòng H2A, vốn đảm nhiệm phần lớn các vụ phóng của nước này trong hơn hai thập kỷ, kết thúc vai trò.

Tuy nhiên, quá trình đưa H3 vào vận hành ổn định gặp nhiều khó khăn. Sau thất bại của H3 số 8 hồi tháng 12/2025, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã tiến hành khắc phục sự cố và đến tháng 6/2026 phóng thành công một tên lửa H3 khác và đưa nhiều vệ tinh cỡ nhỏ vào quỹ đạo.

Vụ phóng thành công Michibiki số 7 lần này là lần thành công thứ hai liên tiếp, cho thấy chương trình H3 đang từng bước phục hồi sau sự cố cuối năm ngoái./.

Nhật Bản phóng thành công tên lửa chỉ sử dụng nhiên liệu lỏng đầu tiên Tên lửa H3 số 6 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, miền Tây Nam Nhật Bản vào lúc 9h55 theo giờ địa phương, muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu do yếu tố thời tiết.

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