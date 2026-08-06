Lần đầu tiên chụp được bề mặt Mặt Trời với độ nét chưa từng có

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên ghi lại được hình ảnh bề mặt Mặt Trời với độ phân giải cao nhất từ trước đến nay, hé lộ những cấu trúc kỳ lạ giống như các nét cọ xoáy trong bức tranh “Đêm đầy sao” (Starry Night) nổi tiếng của danh họa Vincent Van Gogh.

Những hình ảnh này được chụp bằng Kính thiên văn Mặt Trời Daniel K. Inouye của Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF), đặt trên đảo Maui (bang Hawaii).

Ban đầu, nhóm nghiên cứu chỉ sử dụng các bức ảnh để hiệu chỉnh và kiểm tra giới hạn hoạt động của kính thiên văn. Tuy nhiên, khi phân tích dữ liệu, họ phát hiện đã ghi lại được lớp quang quyển - bề mặt phát sáng của Mặt Trời - với độ chi tiết chưa từng đạt được.

Điều gây ấn tượng nhất là sự xuất hiện của các hoa văn dạng lông vũ và những dải sóng liên tục lan tỏa trên bề mặt ngôi sao trung tâm của Hệ Mặt Trời.

Nhà vật lý Mặt Trời Ruizhu Chen thuộc Đại học Stanford, người không tham gia nghiên cứu, nhận xét các hình ảnh khiến ông liên tưởng đến những bầu trời xoáy nổi tiếng trong tác phẩm “Đêm đầy sao” của Van Gogh.

Theo các nhà nghiên cứu, những gợn sóng này hình thành khi các dòng plasma mang từ tính chuyển động với tốc độ khác nhau, tạo nên hiện tượng mất ổn định tương tự như những gợn sóng xuất hiện trên mặt nước khi có gió thổi qua.

Đây là một hiện tượng vật lý quen thuộc trong động lực học chất lưu, từng được quan sát trên Trái Đất cũng như các hành tinh khí khổng lồ như Sao Mộc và Sao Thổ, nhưng chưa từng được ghi nhận với độ chi tiết như vậy trên bề mặt Mặt Trời.

Đồng tác giả nghiên cứu Friedrich Wöger thuộc Đài quan sát Mặt Trời quốc gia Mỹ cho biết những quan sát mới mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về cơ chế hoạt động của Mặt Trời.

Kết quả nghiên cứu trên được công bố ngày 6/8 trên tạp chí khoa học Nature.

Các nhà khoa học kỳ vọng những hình ảnh có độ phân giải siêu cao sẽ giúp hiểu rõ hơn quá trình hình thành các vụ phun trào vật chất vành nhật hoa - những đợt bùng phát năng lượng khổng lồ có thể lao về phía Trái Đất, gây ra bão Mặt Trời, làm gián đoạn tín hiệu Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), thông tin liên lạc và đồng thời tạo nên hiện tượng cực quang rực rỡ trên bầu trời./.

Tàu vũ trụ SMILE bắt đầu sứ mệnh nghiên cứu bão Mặt Trời và cực quang Khoảng 55 phút sau khi phóng, SMILE tách khỏi tên lửa ở độ cao 700km để tiếp tục hành trình riêng tới quỹ đạo elip cực lớn, cách bề mặt Trái Đất hàng chục nghìn km.