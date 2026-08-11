Thái Lan tạm dừng cấp phép mua súng sau vụ thảm sát trường học

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11/8 chỉ thị siết chặt kiểm soát súng trên toàn quốc, trong đó tạm dừng cấp phép mua súng và tăng cường truy quét các loại súng được sở hữu trái phép hoặc mua bán trên thị trường chợ đen.

Người phát ngôn Chính phủ Rachada Dhnadirek cho biết tại cuộc họp nội các hằng tuần, Thủ tướng Anutin đã yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp triển khai các biện pháp khẩn cấp và lâu dài nhằm khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống quản lý, ngăn súng rơi vào tay những đối tượng không đủ điều kiện sở hữu.

Theo đó, các cơ quan chức năng ngay lập tức ngừng cấp giấy phép mua súng và tạm dừng các chương trình mua súng theo diện chính sách cho đến khi có quyết định mới. Các cơ quan đăng ký phải báo cáo Bộ Nội vụ trong vòng 30 ngày về những giấy phép đã được cấp nhưng chưa được sử dụng để mua súng.

Những người đã mua súng theo giấy phép còn hiệu lực phải làm thủ tục xin giấy phép sở hữu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nội các ban hành nghị quyết; nếu không, việc sở hữu súng sẽ bị coi là trái phép.

Cơ quan quản lý hành chính địa phương sẽ kiểm tra các cơ sở kinh doanh súng trên toàn quốc, đối chiếu số lượng súng bán ra với giấy phép được cấp, trong khi Cục thuế sẽ kiểm tra hồ sơ thuế của các cơ sở này.

Các cơ quan chức năng cũng sẽ phối hợp với cảnh sát và cơ quan quản lý thể thao kiểm tra lượng đạn dược tại các trường bắn và hồ sơ thuế liên quan; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Chính phủ Thái Lan đồng thời yêu cầu tăng cường truy quét súng bất hợp pháp và đề nghị tòa án áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng vi phạm.

Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở một trường học của tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, ngày 7/8/2026. Vụ xả súng đã khiến 8 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Về lâu dài, Bộ Nội vụ được giao soạn thảo sửa đổi Luật súng trong vòng 60 ngày, theo hướng xây dựng hệ thống cấp phép điện tử theo thời gian thực, kết nối với cơ sở dữ liệu hải quan và thuế; mở rộng hồ sơ nhận dạng súng; tăng trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và nâng mức xử phạt.

Theo các biện pháp dự kiến, giấy phép sở hữu súng sẽ phải gia hạn 3 năm/lần. Các cơ sở kinh doanh súng và trường bắn cũng phải đối chiếu số lượng súng, đạn bán ra với lượng tồn kho hằng ngày.

Các chỉ thị trên được đưa ra sau vụ xả súng xảy ra sáng 7/8 tại trường Debsirin Nonthaburi, ở quận Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, ngoại ô thủ đô Bangkok, khiến 9 người bị thiệt mạng, trong đó có đối tượng được cho là học sinh thực hiện vụ tấn công./.

Chính phủ Thái Lan siết chặt kiểm soát sở hữu súng Thủ tướng Anutin cho biết ông đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, các cơ quan an ninh và PACC phối hợp tăng cường tối đa công tác quản lý việc sở hữu và mang theo súng.

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