Anthropic áp dụng dấu nhận diện AI cho nội dung chatbot Claude

Công ty công nghệ Anthropic (Mỹ) cho biết sẽ áp dụng dấu nhận diện kỹ thuật số chìm (watermark) đối với nội dung do các phiên bản mới của chatbot Claude tạo ra, nhằm tăng khả năng xác định nội dung có sự tham gia của AI và đáp ứng các yêu cầu về minh bạch theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Theo Anthropic, các phiên bản Claude được phát hành từ ngày 2/8/2026 sẽ hỗ trợ cơ chế đánh dấu nội dung mà thiết bị chuyên dụng có thể đọc và xử lý dữ liệu tự động thay vì con người đọc bằng mắt.

Với văn bản, dấu nhận diện được tích hợp theo cách không làm thay đổi ý nghĩa, chất lượng hay cách trình bày của văn bản. Dấu này không thể nhìn thấy bằng mắt thường và có thể vẫn được giữ lại khi văn bản được sao chép, dán hoặc chỉnh sửa ở mức độ nhất định.

Đối với các tệp do Claude tạo ra, hệ thống có thể bổ sung siêu dữ liệu xác thực nguồn gốc được ký số, phù hợp với tiêu chuẩn C2PA (Content Provenance and Authenticity) - nhằm cung cấp thông tin về nguồn gốc và quá trình tạo ra nội dung số.

Anthropic cho biết cơ chế đánh dấu sẽ được áp dụng trên toàn cầu đối với các mô hình được hỗ trợ, không chỉ tại EU. Công ty cũng đang nghiên cứu bổ sung tính năng này cho các mô hình Claude được phát hành trước ngày 2/8.

Theo Anthropic, dấu nhận diện này cung cấp thêm một công cụ để các nhà xuất bản và cơ sở giáo dục xác định sự tham gia của AI trong quá trình tạo nội dung, qua đó góp phần giải quyết những thách thức ngày càng gia tăng liên quan đến nội dung do AI tạo ra trong ngành xuất bản.

Tuy nhiên, Anthropic lưu ý việc phát hiện dấu nhận diện không đồng nghĩa với việc có thể khẳng định Claude là tác giả ban đầu của nội dung. Người dùng có thể sử dụng Claude để hiệu đính, dịch, tóm tắt hoặc chuyển đổi một nội dung có sẵn.

Trong những trường hợp này, kết quả vẫn có thể mang dấu nhận diện của Claude dù ý tưởng, văn bản hoặc dữ liệu ban đầu đến từ nguồn khác. Ngược lại, văn bản quá ngắn hoặc đã bị chỉnh sửa, diễn giải lại hoặc kết hợp với nhiều nguồn khác có thể khiến dấu nhận diện không còn được phát hiện.

Anthropic cho biết các biện pháp trên được triển khai trong bối cảnh EU tăng cường yêu cầu về tính minh bạch đối với nội dung do AI tạo ra.

Hồi tháng Bảy vừa qua, Anthropic là 1 trong khoảng 190 tổ chức, trong đó có các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft và OpenAI, đã ký Bộ Quy tắc Thực hành tự nguyện của EU về đánh dấu và dán nhãn các nội dung do AI tạo ra.

Theo EU, bộ quy tắc này nhằm tăng cường tính minh bạch và giúp người dùng nhận biết rõ các sản phẩm nội dung được sinh ra từ công nghệ AI./.

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