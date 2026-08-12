Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, ngay sau khi đến thành phố Auckland, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, chiều tối 12/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam và một số thành viên tiêu biểu của Hội.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp ông Steven Joyce và các thành viên tiêu biểu của Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam; cho rằng cuộc gặp ngay trong hoạt động đầu tiên tại New Zealand thể hiện tình cảm ấm áp, sự gần gũi và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực, sự tận tình, tâm huyết của lãnh đạo và các thành viên Hội trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, khoa học-công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các hoạt động của Hội không chỉ góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước tới người dân New Zealand và cộng đồng người New Zealand gốc Việt Nam, mà còn góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương.

Đề cập quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-New Zealand đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-New Zealand, làm đối tác với Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối, giao lưu và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất.

Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước; tiếp tục coi giáo dục-đào tạo là một trọng tâm hợp tác, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế, nông nghiệp xanh và nông nghiệp sạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong Hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, làm việc, hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sở tại và quê hương, đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Steven Joyce nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; giới thiệu một số hoạt động nổi bật của Hội thời gian qua trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, du lịch và kết nối sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm và ghi nhận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với những đóng góp của Hội, ông Steven Joyce khẳng định cá nhân ông và Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, phát huy vai trò cầu nối và có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước; đồng thời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand thành công tốt đẹp./.