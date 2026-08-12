Tháo gỡ thực chất các vướng mắc về đất đai, khai thác khoáng sản, nguồn vật liệu

Sáng 12/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu.

Bảo đảm chính sách ổn định, minh bạch

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp (ngày 18/7/2026) và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Bộ đã rà soát các kiến nghị trước và sau Hội nghị, thuộc phạm vi quản lý.

Qua tổng hợp, có 18 nhóm vấn đề, kiến nghị và đã có nội dung trả lời, giải thích căn cứ pháp lý, xác định cơ quan có thẩm quyền hoặc nêu rõ hướng xử lý tiếp theo, liên quan trực tiếp đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Võ Văn Hưng, trọng tâm thời gian tới không chỉ là tiếp tục ban hành văn bản trả lời mà phải theo dõi đến cùng kết quả tháo gỡ, bảo đảm chính sách ổn định, thủ tục minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn, quy định kỹ thuật về tái sử dụng nước thải sau xử lý; rà soát, sửa đổi quy định về kiểm dịch sản phẩm động vật lưu thông trong nước; hoàn thiện chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường.

Thông tin về phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề trong 4 lĩnh vực: Đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết các vướng mắc trong 4 lĩnh vực trên tập trung vào 5 nhóm nguyên nhân mang tính hệ thống.

Đó là độ trễ và tính hai chiều của lệch pha định giá đất; sự tách rời giữa nghĩa vụ tài chính pháp lý và khả năng thụ hưởng quyền sử dụng đất trên thực địa; rủi ro pháp lý hồi tố đối với các quyết định hành chính đã ban hành hợp pháp; thiếu tiêu chí định lượng và đầu mối kết luận trong thủ tục môi trường và quy hoạch; tư duy quản lý chất thải theo hướng loại bỏ thay vì tuần hoàn.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại cuộc họp, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp đã nêu vướng mắc, kiến nghị cụ thể liên quan quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của nhà đầu tư và các dự án đang triển khai nhưng kéo dài do vướng thủ tục...

Một số ý kiến đề nghị kéo dài thời hạn sử dụng đất, đơn giản hóa thủ tục gia hạn đối với các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản; xây dựng cơ chế một đầu mối tiếp nhận, liên thông hồ sơ giữa các cơ quan, tăng cường chia sẻ dữ liệu nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục.

Có ý kiến đề nghị cho phép kế thừa các kết quả đánh giá tác động môi trường đã thực hiện, tránh phải làm lại thủ tục; đồng thời rà soát quy hoạch, bố trí các khu vực tiếp nhận vật chất nạo vét dùng chung tại các địa phương có cảng biển, bảo đảm quản lý thống nhất và hiệu quả.

Những vấn đề có thể giải quyết được, phải giải quyết ngay

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tinh thần chung là những vấn đề có thể giải quyết được, phải giải quyết ngay; những nội dung cần hướng dẫn, phải hướng dẫn cụ thể cho địa phương, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đối với những vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, cần nghiên cứu sửa đổi nghị định, thông tư hoặc luật để tháo gỡ.

Về việc sửa đổi các luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận diện rõ những bất cập để nghiên cứu sửa đổi trong Luật Bảo vệ môi trường, nhất là các vấn đề về kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, đánh giá tác động môi trường và các quy định, hướng dẫn liên quan. Khi sửa đổi, bổ sung chính sách phải bảo đảm yêu cầu dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện.

“Không chỉ trả lời mà phải tìm cách giải quyết để doanh nghiệp làm được,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh; yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục lắng nghe, cầu thị, xử lý khẩn trương, hiệu quả và đến cùng các vấn đề, thực sự tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, không né tránh, không đùn đẩy, qua đó tạo niềm tin cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Với hơn một triệu doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước và GDP, Phó Thủ tướng nêu rõ nếu doanh nghiệp bị ách tắc, các nguồn lực không được khơi thông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng. Do đó, các bộ, ngành cần xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp cũng chính là thúc đẩy sự phát triển của đất nước và của chính ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổ chức các cuộc làm việc trong tháng 8/2026 để phân loại, xử lý cụ thể các kiến nghị. Trong lĩnh vực đất đai, cần rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến đơn giá đất, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh, tiền thuê đất, cưỡng chế thuế, quy hoạch...

Trong lĩnh vực môi trường, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về tham vấn cộng đồng, thủ tục nạo vét, duy tu luồng lạch cảng biển, ký quỹ nhập khẩu phế liệu, kinh tế tuần hoàn, sản xuất và tái chế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn rõ vấn đề sản xuất, tái chế trong kinh tế tuần hoàn; xem xét tháo gỡ các vướng mắc về sử dụng tro, xỉ, bùn thải, khai thác khoáng sản và bãi thải; đồng thời rà soát kinh nghiệm quốc tế để có cách tiếp cận phù hợp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập cơ chế tiếp nhận, phản ánh và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp theo hướng kịp thời, đơn giản, hiệu quả; nghiên cứu triển khai thông qua đường dây nóng hoặc hình thức phù hợp khác; phối hợp chặt chẽ với VCCI trong quá trình thực hiện.

Các bộ, ngành không để xảy ra tình trạng những thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm lại chuyển hóa thành các quy định khác dưới dạng tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc giấy phép con, “bỏ chỗ này nhưng chuyển chỗ khác”.../.

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