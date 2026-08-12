Những đóng góp to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane với phát triển mối quan hệ Lào-Việt Nam

Sau Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane chiều 12/8 tại Quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Vientiane về những đóng góp to lớn của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với việc bảo vệ, gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định đồng chí Xaysomphone Phomvihane là người kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình và luôn dành tình cảm sâu đậm đối với Việt Nam. Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là người đặc biệt coi trọng, luôn gìn giữ, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực về cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc và có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam-Lào, qua đó đưa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước trở thành một kênh quan trọng góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, cùng với các đồng chí khác trong Ban Thường vụ, đã lãnh đạo, chỉ đạo Quốc hội Lào cũng như các Ủy ban của Quốc hội Lào duy trì trao đổi đoàn, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về việc sửa đổi Hiến pháp, xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng hết sức coi trọng về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn cán bộ của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cũng như việc phối hợp triển khai, giám sát các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước Việt Nam-Lào và tăng cường ngoại giao Nghị viện, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, qua đó góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm xúc động chia sẻ cá nhân Đại sứ đã có nhiều lần được tiếp xúc và làm việc với đồng chí Xaysomphone Phomvihane trên các cương vị khác nhau. Điều Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cảm nhận rất rõ là đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn dành cho Việt Nam một tình cảm rất chân thành, rất sâu sắc và rất đặc biệt. Như các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam đã nói, đồng chí Xaysomphone Phomvihane là người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; là tấm gương sáng về tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đại sứ luôn cảm nhận ở đồng chí Xaysomphone Phomvihane sự gần gũi, tin cậy và một sự trân trọng rất sâu sắc đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Và điều đáng quý nhất ở đồng chí Xaysomphone Phomvihane là những tình cảm đó không chỉ thể hiện trong lời nói, mà còn được thể hiện rất rõ qua sự quan tâm, ủng hộ và những việc làm cụ thể của đồng chí đối với việc tăng cường quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tin tưởng rằng những đóng góp quý báu và tình cảm sâu nặng của đồng chí Xaysomphone Phomvihane đối với đất nước Lào và đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ mãi luôn được nhân dân hai nước trân trọng, ghi nhớ và tiếp tục được các thế hệ hôm nay và mai sau bảo vệ, gìn giữ, vun đắp và phát triển mãi trường tồn./.

Thường trực Ban Bí thư dự Lễ truy điệu Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane Ngày 12/8/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam dự Lễ truy điệu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane tại thủ đô Vientiane.