Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Israel Yaron Mayer chào từ biệt

Chiều 12/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Yaron Mayer đã kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao trong nhiệm kỳ 4 năm qua của Đại sứ, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel đã đạt được nhiều bước phát triển tích cực, nổi bật là việc hai nước đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA) và việc hãng hàng không của Israel mở đường bay thẳng Hà Nội-Tel Aviv, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá cao việc kim ngạch thương mại hai chiều liên tục gia tăng thời gian qua, trong đó năm 2025 đạt 3,63 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm 2024; đồng thời, nhấn mạnh quan hệ hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn…

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Israel tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel. Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, dù trên bất kỳ cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Đại sứ Yaron Mayer bày tỏ những tình cảm sâu đậm với đất nước và con người Việt Nam; khẳng định Israel mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng…

Đại sứ Yaron Mayer cảm ơn Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam đã ủng hộ, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan Israel trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn các hoạt động hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh giữa Việt Nam và Israel còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác và giao lưu nhân dân.

Đại sứ khẳng định sẽ lưu giữ các kỷ niệm tốt đẹp về Việt Nam và sẽ tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước./.

Israel và Việt Nam hợp tác trong ngành bán dẫn và công nghệ cao Cựu chuyên gia công nghệ cấp cao của Israel nhận định hai nước có thể tập trung vào ba trụ cột chính gồm nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.