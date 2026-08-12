Thử nghiệm tuyến container quốc tế kết nối Cần Thơ với Quảng Tây

66 container hàng nông sản từ Đồng bằng sông Cửu Long vừa được bốc xếp tại Cảng Cần Thơ lên tàu M/V LI DA TONG 2 HAO trong chuyến tàu thử nghiệm tuyến vận tải container quốc tế trực tiếp từ Cần Thơ đến thị trường Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo dự kiến, tuyến vận tải container quốc tế này sẽ đưa vào khai thác chính thức từ tháng 9/2026, do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) phối hợp cùng các đối tác thực hiện.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VIMC Hậu Giang, cho biết tàu M/V LI DA TONG 2 HAO xuất phát từ Cảng Khâm Châu, Trung Quốc, cập bến Cái Cui thuộc Cảng Cần Thơ lúc 16 giờ 30 ngày 4/8.

Trong thời gian làm hàng tại cảng, tàu đã thực hiện bốc xếp 66 container hàng xuất nhập khẩu; trong đó, có các mặt hàng nông sản của Đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu sang Quảng Tây.

Theo ông Tuấn, tàu M/V LI DA TONG 2 HAO cập bến an toàn, các hoạt động khai thác hàng hóa được thực hiện qua cầu cảng. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục đánh giá điều kiện khai thác, khả năng đáp ứng của cảng cũng như nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Việc tàu container quốc tế cập Cảng Cần Thơ và thực hiện bốc xếp hàng hóa là kết quả bước đầu trong quá trình thử nghiệm khả năng khai thác tuyến vận tải trực tiếp giữa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Trung Quốc.

Việc hình thành tuyến vận tải container quốc tế trực tiếp được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản miền Tây, nhất là trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông-thủy sản lớn của cả nước.

Khi hàng hóa có thể đi trực tiếp từ Cần Thơ đến thị trường Quảng Tây, doanh nghiệp có thêm phương án tổ chức chuỗi vận chuyển, giảm các khâu trung chuyển và nâng cao tính chủ động trong giao nhận.

Ông Phạm Hùng Tươi, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu Cảng Cần Thơ, cho biết đơn vị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, hướng tới việc hàng hóa được thông quan nhanh chóng không chỉ trong chuyến tàu thử nghiệm mà cả những chuyến khai thác chính thức sau này. Qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại của thành phố và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế.

Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), chuyến tàu thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá khả năng vận hành thực tế, từ đó, hướng tới thiết lập một tuyến container quốc tế thường xuyên và ổn định, kết nối trực tiếp Đồng bằng sông Cửu Long với Quảng Tây.

Để một tuyến vận tải container có thể duy trì lâu dài, lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho rằng nguồn hàng ổn định ở cả chiều đi và chiều về là yếu tố then chốt. Vì vậy, VIMC sẽ tiếp tục phối hợp với thành phố Cần Thơ và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng thị trường, thu hút thêm nguồn hàng xuất nhập khẩu, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ tại khu vực.

Mục tiêu được đặt ra là cùng Cần Thơ xây dựng trung tâm logistics và cửa ngõ xuất nhập khẩu của Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó, góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và thực hiện định hướng phát triển kinh tế biển.

Việc đưa Cảng Cần Thơ tham gia trực tiếp vào mạng lưới vận tải container quốc tế cũng được kỳ vọng giảm dần sự phụ thuộc của hàng hóa khu vực vào hình thức trung chuyển qua các cảng lớn. Nếu sản lượng hàng hóa tăng trưởng ổn định và chi phí khai thác được tối ưu, tuyến container quốc tế có thể được duy trì định kỳ và tăng tần suất trong thời gian tới.

Đây không phải lần đầu Cảng Cần Thơ được định hướng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận chuyển hàng hóa của Đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, từ cuối tháng 5/2025, VIMC Lines - đơn vị thành viên chủ lực của VIMC - phối hợp với DP World Việt Nam đưa vào khai thác tuyến vận tải container nội địa Mekong Express, kết nối Cảng Cần Thơ với Cảng Cái Mép.

Phát biểu trong ngày khai trương, ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, Mekong Express được xây dựng nhằm tăng khả năng kết nối trực tiếp giữa vùng sản xuất nông - thủy sản lớn của cả nước với hệ thống cảng biển khu vực phía Nam. Tuyến được khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần, kết hợp vận tải đường sông và đường biển, rút ngắn thời gian vận chuyển từ khoảng 48 giờ xuống còn 15 giờ, tương đương giảm gần 70% so với phương thức vận tải sông truyền thống.

Mekong Express giúp hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long ra thị trường bên ngoài nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí; đồng thời, có thể giảm phát thải khí nhà kính CO2 tới 60%. Tuyến vận tải này được xem là một trong những giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero của Việt Nam.

Không chỉ phục vụ hàng khô, Mekong Express còn được thiết kế để vận chuyển hàng lạnh với năng lực lên đến hàng trăm TEU mỗi chuyến; trong đó, có khả năng tiếp nhận số lượng lớn container lạnh. Đây là yếu tố có ý nghĩa đối với chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản của miền Tây, nơi nhu cầu vận chuyển hàng hóa cần kiểm soát nhiệt độ ngày càng lớn. Tuy nhiên, vì một số lý do, hiện tuyến vận tải này đã dừng hoạt động./.

Phát triển cảng biển - đòn bẩy cho tài chính hàng hải Việt Nam Việt Nam đang mở rộng hệ sinh thái cảng biển, đẩy mạnh trung tâm tài chính hàng hải để tận dụng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.