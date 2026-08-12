Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay, tiếp sức nền kinh tế

Trước yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay. Không chỉ điều chỉnh biểu lãi suất, các ngân hàng còn tung ra những gói tín dụng ưu đãi quy mô lớn, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.

Dù giảm lãi suất huy động nhưng áp lực vẫn còn

Sau thời gian có xu hướng tăng trở lại, lãi suất huy động tại một số ngân hàng bất ngờ giảm ở nhiều kỳ hạn. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảm thanh khoản và phấn đấu giảm lãi suất cho vay, qua đó hạ chi phí vốn cho nền kinh tế.

Ngày 10/8, LPBank ban hành biểu lãi suất mới, áp dụng từ ngày 11/8 đối với tiền gửi của khách hàng cá nhân tại quầy và trên ứng dụng. Theo đó, lãi suất được điều chỉnh giảm ở toàn bộ các nhóm kỳ hạn.

Lãi suất kỳ hạn một tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống 4,3%/năm; kỳ hạn từ hai đến sáu tháng giảm 0,1 điểm phần trăm; kỳ hạn từ bảy đến 11 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, còn 6,5%/năm. Nhóm kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, trong khi tiền gửi từ 36 tháng trở lên giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm, xuống 5,37%/năm.

Trước đó, VPBank áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 7/8. Với tiền gửi trực tuyến dưới một tỷ đồng, lãi suất cao nhất là 6,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ sáu đến 13 tháng. Kỳ hạn 15-24 tháng ở mức 6%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng còn 4,2%/năm.

Tại SeABank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ sáu đến 36 tháng giảm đồng loạt 0,3 điểm phần trăm, trong khi các kỳ hạn dưới sáu tháng được giữ nguyên. BIDV cũng giảm 0,6 điểm phần trăm với kỳ hạn từ sáu đến 12 tháng và 0,4 điểm phần trăm với kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng.

Diễn biến giảm lãi suất huy động xuất hiện sau khi Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay và chi phí vốn cho nền kinh tế. Các ngân hàng được yêu cầu hạn chế cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế và khả năng hấp thụ vốn.

Dù vậy, trên thị trường vẫn có một số ngân hàng áp dụng lãi suất huy động 8%-9%/năm nhưng đi kèm điều kiện như khách hàng gửi lần đầu hoặc yêu cầu số dư tiền gửi lớn.

Đánh giá xu hướng từ nay đến cuối năm, ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, cho rằng mặt bằng lãi suất cơ bản sẽ đi ngang. Theo ông, lãi suất ngân hàng thời gian qua tăng do nhu cầu vốn lớn trong khi thanh khoản chịu áp lực. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã có những biện pháp kịp thời, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất.

Dù lãi suất được dự báo đi ngang, chi phí vốn của các ngân hàng vẫn chịu áp lực khi những khoản tiền gửi lãi suất thấp trước đây lần lượt đáo hạn và được tái tục ở mức cao hơn trong nửa cuối năm. Điều này có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của toàn ngành.

Với việc nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động, doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận được nguồn vốn rẻ. (Ảnh: Vietnam+)

Lãnh đạo MB cho biết các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 hiện vẫn trong tầm kiểm soát và ngân hàng tự tin hoàn thành kế hoạch, thậm chí có thể vượt mục tiêu nếu thị trường thuận lợi. Trong nửa cuối năm, thanh khoản tiếp tục là bài toán lớn. Tiến độ giải ngân đầu tư công được đánh giá sẽ ảnh hưởng đến khả năng dòng tiền quay trở lại nền kinh tế. Để chủ động nguồn vốn, MB đã huy động trên thị trường trái phiếu quốc tế và phát hành chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá.

Đồng loạt giảm lãi suất cho vay

Từ ngày 10-12/8, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay từ 0,5%-1%/năm, đồng thời triển khai các gói tín dụng quy mô lớn nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Agribank tiên phong với chương trình tín dụng ưu đãi lên tới 70.000 tỷ đồng, triển khai từ tháng 8/2026 đến hết năm 2028. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân thuộc các lĩnh vực ưu tiên có thể được hưởng lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với lãi suất cho vay bình quân thông thường.

BIDV cũng công bố gói tín dụng 50.000 tỷ đồng đến hết năm 2028, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Đối tượng hưởng ưu đãi là doanh nghiệp nhỏ và vừa có tình hình tài chính lành mạnh, cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng như công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án xanh.

Tương tự, VietinBank cũng triển khai chương trình tín dụng 50.000 tỷ đồng đến hết năm 2028, với lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất thông thường cùng kỳ hạn. Với các khoản vay trung và dài hạn, thời gian hưởng ưu đãi có thể lên tới 12 tháng.

Không đứng ngoài xu hướng, các ngân hàng thương mại cổ phần cũng nhanh chóng đưa ra những giải pháp tài chính phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Tại Nam A Bank, lãi suất cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và nông nghiệp đối với khách hàng cá nhân giảm 0,5-0,7%/năm. Các khoản vay mua nhà và tiêu dùng phục vụ đời sống được giảm 0,1%-0,3%/năm. Với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng giảm biểu lãi suất niêm yết tối đa 0,5%/năm.

Agribank tiên phong với chương trình tín dụng ưu đãi lên tới 70.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng này đồng thời triển khai các gói tín dụng ưu đãi tổng hạn mức 25.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn 1%-1,8%/năm so với biểu niêm yết. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được dành 15.000 tỷ đồng; hạ tầng và công nghệ số 4.000 tỷ đồng; xuất khẩu thủy sản, trái cây 3.600 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng dành 1.400 tỷ đồng cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất tại các khu công nghiệp và 1.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để hỗ trợ giảm lãi suất đầu ra, Nam A Bank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tối đa 0,3%/năm.

BVBank triển khai gói vay ưu đãi 2.500 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng chung, từ 9,7%/năm. Ngân hàng đồng thời đơn giản hóa quy trình thẩm định, giảm thủ tục để đẩy nhanh giải ngân.

Trong khi đó, NCB giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Lãi suất dành cho khách hàng cá nhân từ 8,49%/năm, áp dụng cho nhiều nhu cầu như cầm cố, sản xuất kinh doanh, mua nhà và tiêu dùng có tài sản bảo đảm.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất ngắn hạn trong ba tháng đầu từ 10%/năm. Nhóm doanh nghiệp lớn, vận hành theo chuỗi và hệ sinh thái được áp dụng lãi suất từ 10,45%/năm.

Việc nhiều ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động và cho vay, đồng thời mở rộng các gói tín dụng ưu đãi, đang tạo thêm dư địa giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và đầu tư vẫn lớn, dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động, thúc đẩy đầu tư và kích thích nhu cầu tín dụng trong những tháng cuối năm.

Làn sóng giảm lãi suất lần này không chỉ thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí với khách hàng của ngành ngân hàng, mà còn được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ sức khỏe doanh nghiệp, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn cuối năm 2026./.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay với lãi suất thấp hơn ít nhất 1%/năm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai chương trình tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.