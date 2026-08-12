Phân cấp đầu tư công, Ninh Bình tăng trách nhiệm cho cấp xã

Sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền, nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn Ninh Bình đã được chuyển giao về cấp xã quản lý, tổ chức thực hiện.

Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả nguồn vốn, các địa phương đang chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thủ tục, giải ngân và thi công, sớm đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Tại công trình xây dựng khu dân cư tập trung Lương Xá, Phú Ốc, phường Đông A, không khí thi công đang diễn ra rất khẩn trương. Trên diện tích hơn 10 ha, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch. Dự án có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng được kỳ vọng tạo thêm quỹ đất phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Để bảo đảm tiến độ, Ủy ban Nhân dân phường Đông A đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường thường xuyên kiểm tra công trường, nắm bắt tình hình thực hiện, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực thi công. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai được rà soát, xử lý kịp thời, qua đó hạn chế tình trạng chậm tiến độ, nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Ông Đặng Văn Mịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông A cho biết, trong quá trình triển khai dự án, phường tập trung rà soát từng nội dung còn vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến thủ tục, mặt bằng và sự phối hợp giữa các đơn vị.

Đối với các khó khăn thuộc thẩm quyền, phường chủ động xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ. Việc giải quyết từng điểm nghẽn theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm nhằm hạn chế phát sinh, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Sử dụng thiết bị định vị vệ tinh để đo đạc thực địa ngoài địa hình tại Ninh Bình. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Ông Trần Công Hùng, Tổ dân phố Mỹ Hà, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình cho biết, người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án bởi công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, ổn định cuộc sống của người dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Các hộ có đất bị thu hồi chấp hành chủ trương, phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, từng bước bàn giao mặt bằng để dự án triển khai theo kế hoạch.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Việt Nhật đến cống Phát Diệm đi qua địa bàn các xã Định Hóa, Phát Diệm và Bình Minh là một trong những công trình gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2022-2025 liên quan đến hơn 300 hộ dân với tổng diện tích đất thu hồi gần 3.150m2. Do nhiều nguyên nhân, dự án chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, các địa phương có tuyến đường đi qua đã rà soát từng trường hợp, phân loại những vấn đề còn vướng mắc, tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động người dân và kịp thời giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Cách làm này góp phần tạo sự đồng thuận, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án cơ bản hoàn thành, mặt bằng được bàn giao cho đơn vị thi công. Đây là điều kiện quan trọng để nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công các hạng mục còn lại, rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Ông Đoàn Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Hóa cho biết, xã tập trung rà soát từng trường hợp còn vướng mắc, phân công cán bộ trực tiếp nắm tình hình, tổ chức đối thoại và giải đáp các kiến nghị của người dân.

Những nội dung thuộc thẩm quyền được địa phương chủ động xử lý; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan đối với những vấn đề phát sinh. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bảo đảm tiến độ dự án

Nhà thầu huy động tối đa máy móc, nhân lực để thực hiện dự án. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình từng bước chuyển giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện dự án về cấp xã, phường, qua đó, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở trong triển khai các công trình phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành các quyết định ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân các xã, phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công được bàn giao từ các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; trong đó, 101 dự án được chuyển giao về 13 xã, phường quản lý, thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, tái định cư, giáo dục, chỉnh trang đô thị...

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, các xã, phường đã tổ chức rà soát danh mục dự án, đánh giá tình hình thực hiện, xác định những nội dung còn tồn tại, vướng mắc và xây dựng phương án tiếp tục triển khai. Việc rà soát được thực hiện theo từng dự án, trên cơ sở hồ sơ, khối lượng đã thực hiện, nguồn vốn được bố trí, tiến độ giải ngân và các điều kiện liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, thi công.

Ông Lưu Đình Của, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng cho rằng, việc tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án phải bảo đảm tính liên tục, không để quá trình chuyển giao làm ảnh hưởng đến tiến độ.

Các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý những khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách tỉnh Ninh Bình bố trí cho các dự án tại 13 xã, phường là hơn 305 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 7/2026, giá trị giải ngân đạt trên 35% kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ các dự án sau phân cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu sau khi tiếp nhận, các xã, phường cần chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng dự án, xác định rõ tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, kiểm soát chất lượng, khối lượng và tiến độ thực hiện, bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Việc phân cấp quản lý đầu tư công về cơ sở đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cấp xã, phường; trong đó, cùng với việc chủ động tháo gỡ khó khăn, các địa phương cần bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Đây là cơ sở để các dự án được triển khai liên tục sau bàn giao, đẩy nhanh giải ngân, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công./.

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