Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm các nguồn lực đất đai, tài sản công bị lãng phí

Ngày 12/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí thành phố, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Dự phiên họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và xác định rõ thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ phòng, chống lãng phí; không để các công việc đã được giao tiếp tục kéo dài, chậm tiến độ.

Hoàn thành 6/19 nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 28/6/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống lãng phí năm 2026, Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Duy Tuấn cho biết, đến ngày 11/8, thành phố đã hoàn thành 6/19 nhiệm vụ; 13 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai.

Sở Tài chính đã hoàn thành tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Hai nhiệm vụ đang triển khai là xử lý các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách, vốn đầu tư công chậm triển khai và rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án BT đang thực hiện dở dang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang thực hiện 4 nhiệm vụ, gồm: xử lý các dự án, công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai; đề xuất phương án sử dụng quỹ đất công ích tại các xã, phường; kiểm đếm, xác định danh mục quỹ đất sạch chưa đấu giá quyền sử dụng đất; số hóa quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới nhằm tiết kiệm chi phí, hạn chế lãng phí tài nguyên nước.

Đối với các dự án sử dụng đất chậm triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị thành phố tăng cường kiểm tra tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để chậm giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền. Với những dự án đã được tháo gỡ khó khăn nhưng nhà đầu tư vẫn không triển khai, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định, thu hồi nguồn lực đất đai, tránh thất thoát, lãng phí.

Sở Xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Đề án quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ các dự án của thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Sở đang phân loại, đề xuất phương án quản lý, xử lý và đưa vào khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Sở Nội vụ đã xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể; sàng lọc, thay thế hoặc điều chuyển những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không đáp ứng yêu cầu về hiệu quả công việc.

Sở Công Thương đang triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 1,6-1,8%/năm. Thanh tra thành phố đang xây dựng quy trình thanh tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử đối với doanh nghiệp; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận thanh tra chưa hoàn thành.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành nhiệm vụ tăng cường xử lý công việc trên môi trường mạng, hướng tới mục tiêu ít nhất 75% giao dịch dịch vụ dân sinh thiết yếu được thực hiện trên môi trường số. Sở đang tiếp tục thúc đẩy chính quyền số, tăng cường sử dụng Không gian làm việc số HanoiWork, phấn đấu 60% cuộc họp trong các cơ quan nhà nước thành phố được tổ chức trực tuyến.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố đã rà soát, ban hành hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử lý đối với 71 trụ sở xã, phường còn phải giải quyết sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy. Thành phố cũng đang tham mưu ban hành 31 định mức kinh tế-kỹ thuật và 58 đơn giá thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị tiếp tục duy trì cơ chế theo dõi, đôn đốc thường xuyên; phân công rõ trách nhiệm đối với từng thành viên, đơn vị và địa bàn. Những xã, phường chưa có thành viên theo dõi cần sớm được phân công để bảo đảm các vấn đề phát sinh được kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, việc điều hành vốn đầu tư cần linh hoạt, chủ động điều chuyển vốn từ địa phương không có khả năng sử dụng hết sang nơi có nhu cầu và khả năng giải ngân.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố cần tăng cường theo dõi hồ sơ do các sở, ngành trình, tham mưu xử lý kịp thời, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng tiến độ chung.

Xác định rõ thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 248/KH-UBND; tập trung triển khai, hoàn thành sớm, không để kéo dài hoặc chậm tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, phần lớn nội dung của kế hoạch là những nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các sở, ngành, như xử lý dự án chậm triển khai, thực hiện kết luận thanh tra, xây dựng quy hoạch, định mức, đơn giá. Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiều nhiệm vụ đến nay chưa đạt yêu cầu.

Đối với việc xây dựng định mức, đơn giá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ. Riêng lĩnh vực văn hóa, thể thao, các định mức còn thiếu cần sớm được hoàn thiện, làm cơ sở xây dựng dự toán và thực hiện giao khoán đối với các đơn vị, đoàn nghệ thuật; khắc phục tình trạng mỗi đơn vị xây dựng dự toán theo một cách riêng, thiếu căn cứ định lượng cụ thể.

“Đề nghị các đồng chí phải rất tập trung, bám sát Kế hoạch 248 để tổ chức triển khai thực hiện. Đây đều là những nhiệm vụ mà các đồng chí đã được giao,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh.

Về rà soát, xử lý trụ sở, công trình và đất đai sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục kiểm tra, giám sát trực tiếp tại các xã, phường. Phạm vi rà soát phải bao gồm cả đất của các cơ quan Trung ương trên địa bàn, qua đó, xây dựng đầy đủ dữ liệu để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, đưa quỹ đất vào quản lý, sử dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động khảo sát, thống kê, xác định rõ hiện trạng và đơn vị đang quản lý, sử dụng từng khu đất, không để đất bỏ hoang hoặc không rõ chủ thể quản lý.

Lưu ý thành phố đang triển khai công tác quy hoạch tại các xã, phường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu. Việc quy hoạch các tuyến đường, công trình phải dựa trên hiện trạng, nhu cầu phát triển và khả năng cân đối nguồn lực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị không chỉ báo cáo chung là “đang triển khai” mà phải xác định cụ thể kết quả, tiến độ và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, nhất là những công việc đã được giao từ trước nhưng còn tồn đọng.

“Việc nào hoàn thành sớm ngày nào thì sẽ tạo ra kết quả sớm ngày đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phòng, chống lãng phí của thành phố,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh./.

Không để tài sản công dôi dư lãng phí nguồn lực Nếu được sử dụng đúng mục đích, tài sản công dôi dư sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần bổ sung hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, đồng thời tạo thêm không gian phát triển cho các địa phương.