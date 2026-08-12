Sáu bị cáo lĩnh án tù trong vụ cháy làm 8 người tử vong tại Hưng Yên

Sáng 12/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ cháy nhà xưởng tại thôn Ao, xã Minh Hải (nay là xã Lạc Đạo), tỉnh Hưng Yên, làm 8 người tử vong.

Trong số đó, 3 bị cáo: Lê Quang Đào, Nguyễn Ngọc Côn và Nguyễn Văn Chi, từng là lãnh đạo, công chức xã Minh Hải, cùng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ba bị cáo Nguyễn Văn Hàng, Trịnh Đình Hiếu và Đỗ Minh Hiến cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy,” quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt: Nguyễn Văn Hàng 5 năm 6 tháng tù; Trịnh Đình Hiếu và Đỗ Minh Hiến 5 năm 3 tháng tù; Lê Quang Đào 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Côn và Nguyễn Văn Chi nhận mức án 4 năm 3 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên, ngày 15/6/2024, Trịnh Đình Hiếu (thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo) cho Nguyễn Văn Hàng (Tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội), Đỗ Minh Hiến (thôn Hồng Thái, xã Như Quỳnh), Đỗ Văn Vinh (thôn Thanh Khê, xã Lạc Đạo) thuê nhà xưởng thuộc thôn Ao, xã Lạc Đạo (Hưng Yên) để mở xưởng tái chế nylon phế liệu.

Nhà xưởng có khối tích gần 12.860m3, trên diện tích 3.000m2, thuộc nhóm cơ sở có nguy hiểm cháy nổ B quy định tại Nghị định số 34/2024/NĐ-CP của Chính phủ phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trước khi đi vào hoạt động.

Tuy nhà xưởng chưa đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, Hiếu vẫn cho Hàng và Hiến thuê để sản xuất. Sau khi thuê, Hàng và Hiến lắp đặt máy móc, thuê công nhân làm việc tại cơ sở dù chưa bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Đám cháy bùng phát mạnh do trong nhà xưởng có nhiều vật dụng dễ bắt lửa. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Ngày 28/6/2025, xe ôtô biển kiểm soát 89C-314.53 do anh Lê Xuân Giới điều khiển vào nhà xưởng để bốc dỡ nguyên liệu. Trong quá trình này, xe bị chập điện, gây cháy.

Hậu quả vụ cháy làm 8 người tử vong; máy móc, thiết bị, hàng hóa của nhà xưởng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến gỗ Quang Ngọc bị cháy, thiệt hại hơn 5,22 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến ngày 30/6/2025, Lê Quang Đào giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải, Nguyễn Ngọc Côn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hải, Nguyễn Văn Chi là công chức địa chính, đất đai, xây dựng xã Minh Hải.

Trong thời gian này, các bị cáo đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, để nhà xưởng do Trịnh Đình Hiếu xây dựng trái phép trên đất công điền do Ủy ban Nhân dân xã quản lý tiếp tục tồn tại và hoạt động sản xuất tái chế nilon phế liệu.

Các bị cáo không lập biên bản vi phạm hành chính, không thu thập tài liệu để chuyển người có thẩm quyền xử phạt và buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Theo cáo trạng, những thiếu sót này dẫn đến công trình tiếp tục hoạt động, sau đó xảy ra vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Quá trình điều tra, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và tác động gia đình khắc phục hậu quả cho các gia đình bị hại. Đây là những tình tiết được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định./.

Vụ cháy lớn tại Hưng Yên: Xác định 5 người tử vong, 2 người bị thương Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) đã tiếp nhận 2 nạn nhân của vụ cháy, tuy nhiên do diễn biến nặng nên đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị.